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الجزيرة يفتتح أول مدرسة لكرة الطاولة في القطاع للناشئين

15 تموز / يوليو 2020 10:11

الجزيرة يفتتح أول مدرسة لكرة الطاولة في القطاع للناشئين
الجزيرة يفتتح أول مدرسة لكرة الطاولة في القطاع للناشئين

احتفل نادي الجزيرة الرياضي، بافتتاح مدرسة كرة الطاولة الأولى في قطاع غزة، بحضور عبد السلام هنية، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومحمد صلاح الدلو، رئيس الاتحاد، واياد الغلاييني، رئيس اللجنة الرياضية، وحسام الصلح، رئيس النادي، وحازم بدارو مشرف اللعبة، وماهر البواب رئيس اتحاد كرة الطاولة لذوى الإعاقة، والعديد من الشخصيات الاعتبارية والرياضية.

وأثنى هنية على نادي الجزيرة، وعدَّ افتتاح المدرسة انجازًا مميزًا لتطوير هذه اللعبة الشعبية المحببة لدى جميع اللاعبين على اختلاف اعمارهم، مقدمًا شكره لكل من ساهم في هذا الإنجاز.

بدوره، أبدى الدلو امتنانه للقائمين على هذه الفكرة للارتقاء بلاعبي الطاولة والانطلاق بها نحو المنافسة. بدوره قال الصلح إن أهالي الحي وعشاق الرياضة كانوا متشوقين لمثل هذه الخطوة، التي من شأنها أن تكسب هذا الجيل مهارات اللعبة، وإن إقامة هذه المدرسة بمثابة نواة لإنشاء مدرسة رياضية على مستوى القطاع. وذكر بدارو أن المدرسة ستقوم بإكساب روادها اساليب المهارات الفنية التي ستساعدهم على التطور والنمو وصقل مهاراتهم ليصبحوا لاعبين مهرة واثقين، وتطوير المهارات الشخصية والاجتماعية لديهم.

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