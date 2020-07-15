وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تستلم من جايكا أجهزة خاصة بتعقيم النفايات الطبية وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يكرم المستشار عبد الفتاح الأغا لبلوغه السن القانونية وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط آلاف الألعاب النارية والمفرقعات وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام" تنشر تقرير الإنجازات للنصف الأول من العام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يُكرم كوكبة من أوائل الثانوية العامة للعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يعقد دورة تدريبية حول إدارة "الصفوف الافتراضية" وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الشاطئ تُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 37 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تعلن عن انطلاق التسجيل لدورات التدريب المهني النظامية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يُكرم أوائل الثانوية العامة 2020 وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات تتعامل مع قذيفة قديمة من مخلفات الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة: المختبر المركزي يواصل فحص كافة الأشتال الواردة للقطاع

15 تموز / يوليو 2020 11:20

الزراعة: المختبر المركزي يواصل فحص كافة الأشتال الورادة للقطاع
الزراعة: المختبر المركزي يواصل فحص كافة الأشتال الورادة للقطاع

غزة- الرأي

أجرى مختبر الامراض الفطرية والبكتيرية،  فحصاً  أشتال الفاكهة الواردة الى قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم ظاهريا، ومخبريا لمنحها شهادة خلو من الامراض، وذلك بالتعاون مع دائرة الحجر الزراعي قسم المشاتل.
و نفذ مهندسو المختبر عدة زيارات ميدانية داخل المشاتل الزراعية لمعاينة مدى صحة الاشتال ومطابقتها للشروط الفنية.
وتم تشخيص مجموعة من الامراض الفطرية على اشتال الافوكادو مثل مرض البتروسفيرا Botryosphareia ومرض الفيتوفترا Phytophthora كما ويتم فحص جميع اشتال الزينة التى يتم استيرادها وفقا للاجراءات المعمول بها داخل المختبر.

الزراعة: المختبر المركزي يواصل فحص كافة الأشتال الورادة للقطاع 109736015_3166124640133601_8654440915528581714_n 109684363_3166124486800283_2321334945484849820_n 108343870_3166124216800310_6377717240950291705_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"حماية" يستنكر اقتحام قوات الاحتلال معتقل عوفر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟