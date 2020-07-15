الزراعة: المختبر المركزي يواصل فحص كافة الأشتال الواردة للقطاع

غزة- الرأي

أجرى مختبر الامراض الفطرية والبكتيرية، فحصاً أشتال الفاكهة الواردة الى قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم ظاهريا، ومخبريا لمنحها شهادة خلو من الامراض، وذلك بالتعاون مع دائرة الحجر الزراعي قسم المشاتل.

و نفذ مهندسو المختبر عدة زيارات ميدانية داخل المشاتل الزراعية لمعاينة مدى صحة الاشتال ومطابقتها للشروط الفنية.

وتم تشخيص مجموعة من الامراض الفطرية على اشتال الافوكادو مثل مرض البتروسفيرا Botryosphareia ومرض الفيتوفترا Phytophthora كما ويتم فحص جميع اشتال الزينة التى يتم استيرادها وفقا للاجراءات المعمول بها داخل المختبر.