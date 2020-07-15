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الزراعة: المختبر المركزي يواصل فحص كافة الأشتال الورادة للقطاع

15 تموز / يوليو 2020 11:20

الزراعة: المختبر المركزي يواصل فحص كافة الأشتال الورادة للقطاع
الزراعة: المختبر المركزي يواصل فحص كافة الأشتال الورادة للقطاع

غزة- الرأي

أجرى مختبر الامراض الفطرية والبكتيرية،  فحصاً  أشتال الفاكهة الورادة الى قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم ظاهريا، ومخبريا لمنحها شهادة خلو من الامراض، وذلك بالتعاون مع دائرة الحجر الزراعي قسم المشاتل.
و نفذ مهندسو المختبر عدة زيارات ميدانية داخل المشاتل الزراعية لمعاينة مدى صحة الاشتال ومطابقتها للشروط الفنية.
وتم تشخيص مجموعة من الامراض الفطرية على اشتال الافوكادو مثل مرض البتروسفيرا Botryosphareia ومرض الفيتوفترا Phytophthora كما ويتم فحص جميع اشتال الزينة التى يتم استيرادها وفقا للاجراءات المعمول بها داخل المختبر.

الزراعة: المختبر المركزي يواصل فحص كافة الأشتال الورادة للقطاع 109736015_3166124640133601_8654440915528581714_n 109684363_3166124486800283_2321334945484849820_n 108343870_3166124216800310_6377717240950291705_n
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