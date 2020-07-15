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" أبو الريش": نفخر بكوادرنا الصحية التي واجهت جائحة كورونا

15 تموز / يوليو 2020 11:26

" أبو الريش": نفخر بكوادرنا الصحية التي واجهت جائحة كورونا

غزة- الرأي

عبر وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، عن فخره واعتزازه بالكادر الصحي والذين استطاعوا صناعة الفارق في مواجهة جائحة كورونا ، جاء ذلك خلال لقاء تكريمي للطاقم الاداري في مستشفى العزل , وهم د. مروان الهمص مدير المستشفى , ود. صالح الهمص مدير التمريض , ود. احمد السميري مدير الصيدلة وا. محمد جودة المدير الاداري .

وقال د.أبو الريش ، إن مالمسناه من دافعية واستعداد لدى كافة كوادرنا الطبية ليكونوا بجدارة خط الدفاع الأول عن صحة أبناء شعبنا ، هو مفخرة حقيقية

وأضاف ، أن ماحققته وزارة الصحة  من انجاز حتى الآن في تحصين قطاع غزة من هذه الجائحة ، جاء نتيجة لتكاتف وتكامل جهود صادقة ولاتزال تقدم الكثير خدمة وعطاء لأبناء شعبنا

من جهته أشاد الوكيل المساعد د. مدحت محيسن بما تقدمه طواقم وزارة الصحة في كافة المواقع والمستويات والذي هم على الدوام أهل للثقة بحمل هذه الرسالة السامية

 وقدم د. ابو الريش للمحتفى بهم وسام التقدير ، عرفانا على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنيا لهم على الدوام ان يكونوا نموذجا مشرفا للعمل الصحي .

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