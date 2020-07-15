"الزراعة" تنفذ جولة رقابية على مستودعات ومخازن الأعلاف

غزة- الرأي

نفذت لجنة مراقبة الأعلاف بوزارة الزراعة جولة ميدانية على مستودعات ومخازن الاعلاف.



وخلال الجولات الميدانية تم أخذ بعض عينات أعلاف للفحص المخبري، للتأكد من مطابقتها للمعاير والمواصفات الجيدة،كما تم إمضاء تعهدات للشركات الموردة للأعلاف على اقرار يتضمن معايير تضمن سلامة وجودة منتج الأعلاف من حيث مطابقته للمواصفات الفلسطينية القياسية و توفير مخازن وبركسات وأكياس وفق شروط ومعايير تحافظ على سلامة العلف.



وتأتي هذه الجولات لخدمة قطاع مربين الثروة الحيوانية في قطاع غزة، للحفاظ على سير عملية التربية ولضمان وصول أعلاف لدى المربين ذات مواصفات جيدة .