"التعليم" يتفقد ورشة الدراما والمسرح بشرق خان يونس

غزة- الرأي

تفقد وفد من الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة ومن مديرية شرق خان يونس ومؤسسة أيام المسرح ورشة عمل الدراما والمسرح المنعقدة بالمديرية، وضم الوفد أ. أحمد الشامي وأ. زكريا الحداد، وأ. عصام يوسف، وأ. محمود حسان، ورئيس قسم الأنشطة التربوية أ. محمد أبو غالي، ومشرف النشاط الثقافي، وأ. أمل داوود من أيام المسرح، وذلك في قاعة طيبة.

وخلال اللقاء أشاد الشامي بالجهود المبذولة خلال هذه الورشة والتي تحقق الأهداف التي عقدت من أجلها، خاصة اكتشاف المواهب الطلابية في مجال التمثيل والمسرح والعمل على تطويرها، كما أشاد بالتزام الطلبة المشاركين فيها.

بدوره أكد أبو غالي على أهمية الأنشطة التي تنفذها ينفذها القسم في تعزيز القيم وتطوير قدرات الطلبة وتنمية مواهبهم،.

من جهتها أثنت أبو داوود على التعاون بين المديرية ومؤسسة أيام المسرح، مشيدة بجهود إدارة مدرسة طيبة المتمثلة في توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذه الورشة.