تعليم شرق خان يونس يشيد بإنجازات المديرية في الثانوية العامة

غزة- الرأي

أشاد مدير التربية والتعليم – شرق خان يونس أ. سعيد قديح، بالنتائج التي تحققت في امتحانات الثانوية العامة.

حيث حصلت المديرية على المركز الأول على مستوى القطاع في الفرع العلمي، مؤكدًا أن هذه الإنجاز وغيره من الإنجازات لم تكن ليتحقق لولا الجهود التي بذلت في الميدان خاصة جهود إدارات المدارس وفرسان الميدان من المعلمين والمعلمات، مذكرًا بالجهود الحقيقية التي بذلها مدير التعليم السابق أ. سليمان شعت والتي كان لها الأثر الواضح في تحقيق هذه الإنجازات.

وأكد أن إدارة التعليم وفرت البيئة المدرسية و التربوية التي ساهمت في الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع مستوى أبنائنا طلبة الثانوية العامة، وأن هذا نابع من حرص المديرية على تطوير كل مكونات العمل التربوي وجودة مخرجاته، وفي هذا السياق بارك للطلبة المتوفقين ولأولياء أمورهم هذا الإنجاز، موجهًا شكره وامتنانه لكل من لبى الدعوة بحضور هذا الحفل ليرسم معنا البسمة على وجوه أبنائنا الطلبة لتكون حافرًا للأجيال القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

جاءت ذلك، في حفل تكريم أوائل الطلبة الذي نظمته المديرية والذي جاء تحت شعار "مستقبلنا بوحدتنا" بحضور مدير عام الشؤون الإدارية وممثل وزارة التعليم أ. رائد صالحية، ومدير عام الجودة والاعتماد في التعليم العالي د. أحمد زعرب، ومدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ومحافظ خان يونس د. أحمد الشيبي، وعضو المجلس التشريعي أ. يونس أبو دقة، ورئيس بلدية بني سهيلا السابق أ. حماد الرقب، والمدراء السابقين لتعليم شرق خان يونس د. فتحي كلوب، و أ. سعاد أبو جامع، و أ. سليمان شعت ومدير تعليم خان يونس السابق أ. عبد المجيد الزطمة، ومفتي خان يونس د. إحسان عاشور، ومدير تعليم خان يونس أ. عبد الرحيم الفرا، ومدير الدائرة الفنية د. سمير شتات، ووفد من تعليم الوسطي ممثلًا بمدير الدائرة الفنية أ. ناصر السدودي، ونقيب المعلمين أ. خالد المزين وعدد من رؤساء البلديات بمحافظة خان يونس ورؤساء الأقسام والمشرفين بالمديرية، ومجلس أولياء الأمور، وأولياء أمور الطلبة، وعدد من مديري المدارس والمعلمين، ولفيف من الوجهاء ونقيب المعلمين خان يونس أ. اياد ابو الكاس، ووفد من الكتلة الإسلامية، وممثلي القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المحلي، وذلك في صالة نور بالاس.

وأكد قديح أن أهداف المديرية كانت واضحة لأنها تمثل رؤيتها الطموحة ورسالتها السامية، وأننا واثقون بالله في كل خطوة نخطوها من أجل تحقيق هذا الأهداف لنتوجها بإنجازات تليق بجهود العاملين فيها وبجهود المدارس والمعلمين والطلبة ومساندة المجتمع المحلي، مؤكدًا على سعي المديرية الدؤوب لتطوير العمل التربوي ورفع الكفايات التعليمية والارتقاء بها كمًا ونوعًا بما ينسجم مع فلسفة وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن المديرية تعمل في الوقت الحالي على تدريب 460 معلمًا ومعلمة حول إدارة الصفوف الافتراضية؛ بهدف تنمية مهاراتهم تحسبًا لأي طارئ، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح مدرسة الرميضة مطلع العام الدراسي الجديد، كما تم في الوقت ذاته الانتهاء من إنشاء مدرسة الفخاري والتي ستفتتح في وقت لاحق، كما اكد على وجود خطة لتوسيع حجم الإنجازات.

بدوره بارك صالحية هذا التفوق الذي تحقق من خلال العمل كأسرة واحدة متماسكة تعمل في ظل ظروف صعبة، مؤكدًا أن الوزارة أثبتت وأثبت معها المعلمون والعاملون في هذا الصرح المبارك أن قسوة الظروف لن تقف حائلًا أمام المضي قدمًا في تطوير العملية التعليمية بكل مكوناتها وبما يتلاءم والتطورات التي تشهدها الساحة التربوية والعلمية، موضحًا أن عقد امتحانات الثانوية العامة جاء في ظل ظروف قاسية جدًا ومع ذلك فإننا اعتدنا على العمل في مثل هذه الظروف، فقد وفرت الوزارة كافة وسائل السلامة لأبنائنا الطلبة، كما نفذت العديد من الأنشطة والبرامج التي ساهمت في رفع قدرة العملية التعليمية وتأسيس خطط تنموية هادفة من أجل رفع المستوى التعليمي لأبنائنا الطلبة وزيادة خبراتهم العملية والعلمية.

وألقى الطالب منيب سمحان كلمة نيابة عن الطلبة المتفوقين، مع العلم أنه حصل على المركز الأول في الفرع الشرعي بنسبة 98.1%، وأشار في كلمته على أنه ورغم التحديات التي مرت بنا قبل وأثناء الامتحانات والتي كان من أبرزها تفشي وباء كورونا؛ إلا أننا صمدنا أمام هذه الظروف واجتهدنا حتى استطعنا تحقيق هذا الإنجاز، موجهْا شكره لكل من ساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية خاصً…