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تعليم شمال غزة يعقد دورة تحكيمية في القانون الدولي لكرة تنس الطاولة

15 تموز / يوليو 2020 11:50

تعليم شمال غزة يعقد دورة تحكيمية في القانون الدولي لكرة تنس الطاولة
تعليم شمال غزة يعقد دورة تحكيمية في القانون الدولي لكرة تنس الطاولة

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بالتعاون مع مركز شباب الزمالك الفلسطيني، دورة تحكيمية في القانون الدولي لكرة تنس الطاولة، بمشاركة (20) معلمة من معلمات التربية الرياضية في المديرية.

وافتتح مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، الدورة التي تعقد في مركز التدريب التابع للمديرية، بحضور رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. أسماعيل البياري، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب، ومشرفة التربية الرياضية أ. أمل أبو فول، ومسؤولة ملف المرأة في المركز أ. نيفين المدهون.

ويحاضر في الدورة الحكم الدولي المحاضر في جامعة الأقصى د. عيسى المحتسب، ومدرب التنمية البشرية أ. خالد الطويل.

ورحب أ. العرابيد بالحضور كافة، متمنيا للمشاركين اكتساب مزيد من المهارات التدريبية في مجال التحكيم في لعبة كرة تنس الطاولة.

كما توجه بالشكر للقائمين على إدارة مركز شباب الزمالك الفلسطيني، لما بذلوه من جهد في إنجاح هذه الدورة، داعياً إلى مزيد من التعاون المشترك؛ لخدمة الرياضة الفلسطينية عموما، والرياضة المدرسية على وجه الخصوص.

ومن المقرر أن تستمر الدورة على مدار ثلاثة أيام بواقع 3 ساعات تدريبية يومياً.

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