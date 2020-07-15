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للعام 2020-2021م

"العمل" تعلن عن انطلاق التسجيل لدورات التدريب المهني النظامية

15 تموز / يوليو 2020 12:15

"العمل" تعلن عن انطلاق التسجيل لدورات التدريب المهني النظامية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة العمل، عن بدء التسجيل للالتحاق في دورات التدريب المهني النظامية للعام 2020-2021، والذي يهدف إلى تنمية قدرات المتدربين واكسابهم المهارات اللازمة لشق طريقهم في سوق العمل الفلسطيني والإقليمي.
ونشرت وزارة العمل من خلال موقعها الالكتروني رابط التسجيل للراغبين بالالتحاق بالدورات، موضحة أن التسجيل يبدأ بتاريخ 13/07/2020، وينتهي بتاريخ 10/08/2020.
وللاطلاع على الشروط المطلوب توافرها للتسجيل، والتخصصات المقترحة للعام 2020-2021، وموعد امتحانات القبول، زيارة موقع الوزارة www.mol.ps.
اضغط على رابط التسجيل: http://eservices.gov.ps/molprog/mol_train
 

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