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شرطة الشاطئ تُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 37 ألف دولار

15 تموز / يوليو 2020 12:17

شرطة الشاطئ تُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 37 ألف دولار
شرطة الشاطئ تُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 37 ألف دولار

غزة- الرأي

أنهى قسم العلاقات العامة في مركز شرطة الشاطئ غرب محافظة غزة ، خلافاً مالياً بقيمة 37 ألف دولار بين اثنين من المواطنين على خلفية إشكالية حول "عقار سكني".

وقال الرائد عرفات الديب رئيس قسم العلاقات العامة بمركز شرطة الشاطئ:" إن قسم العلاقات العامة بالمركز أنهى شكوى مالية قائمة منذ أربع سنوات محّوله من النيابة العامة لمتابعتها والعمل على إنهاء الخلاف فيها".

وأضاف الرائد الديب أنه تم استدعاء الطرفين وهما المواطنين "م. م" والمواطن "أ. أ" والاستماع لهما، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على بيع "العقار" وإنهاء الخلاف بينهما.

في سياق منفصل، أنهى قسم العلاقات العامة بالمركز خلافاً مالياً بقيمة 10 ألاف شيكل بين المواطن "ي. ح" والمواطن "م. أ" بعد مداولة الشكوى بين الطرفين أكثر من مرة.

وبيّن الرائد الديب أنه تم كتابة سند مصالحة بين الطرفين والتنازل عن الشكوى المقدمة وإغلاق ملف القضية عند النيابة العامة.

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