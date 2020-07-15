تعليم شمال غزة يعقد دورة تدريبية حول إدارة "الصفوف الافتراضية"

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بتنفيذ البرنامج التدريبي حول إدارة الصفوف الافتراضية (التعلم عن بُعد) للمجموعة الثالثة، بمركز التدريب التابع للمديرية، والذي يستهدف في مرحلته الأولى معلمي مباحث اللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، في المدارس الحكومية والخاصة.

وتفقد مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير مركز التدريب أ. محمد اليعقوبي، ومديرة المدرسة أ. نبيهة المدهون، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. إسماعيل البياري، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب، سير البرنامج التدريبي، ويحاضر فيه كل من أ. أسماء مصطفى، وأ. محمود فارس.

ورحب أ. العرابيد والوفد المرافق معه، بالمعلمين المتدربين، وبالمدربين، مشيدا بجهودهم في خدمة العملية التعليمية.

وأكد أ. العرابيد على أهمية هذا البرنامج لإنجاح المسيرة التعليمية خاصة في ظل جائحة "كورونا" وتداعياتها، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم وفي سياق جهودها المبذولة للتخفيف من تداعيات الجائحة على الواقع التعليمي، أقرت هذا البرنامج التدريبي، والذي من شأنه تدريب كافة العاملين في العملية التعليمية على آليات التعامل مع الصفوف الافتراضية في الفضاء الالكتروني (التعلم عن بعد)؛ لخدمة الطلبة وتمكينهم من مواصلة دروسهم عن بعد وفي كافة الظروف.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي، ستشمل باقي معلمي المباحث الأخرى، ليغطي بذلك معلمي المباحث كافة.

وتمنى مدير التربية والتعليم أن تنقضي هذه الجائحة في أقرب وقت ممكن حتى تعود الحياة التعليمية والعامة إلى طبيعتها السابقة، متمنياً في ذات الوقت أيضاً السلامة لجميع أبناء شعبنا.

يشار إلى أن البرنامج التدريبي لكل مجموعة على حدة، سيستمر على مدار ثلاثة أيام، بواقع 4 ساعات يوميا، يتعرف خلالها المتدربون على كيفية التعاطي مع الحاسوب لإدارة الغرف الصفية الافتراضية (Google Classroom).