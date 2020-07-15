تعليم الوسطى يُكرم كوكبة من أوائل الثانوية العامة للعام 2020

غزة- الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، أوائل طلبة الثانوية العامة من مديرية الوسطى على مستوى الوطن ومحافظات غزة والوسطى، في احتفال كبير حمل عنوان "مستقبلنا بوحدتنا".

وحضر الاحتفال، مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج وأعضاء المجلس التشريعي بالمحافظة الوسطى د. سالم سلامة ود. عبد الرحمن الجمل ود. هدى نعيم وممثل الوزارة مدير عام الاشراف التربوي محمود مطر ومدير التربية والتعليم السابق علي أبو حسب الله ومدير تعليم شرق غزة وشرق خانيونس ورؤساء البلديات ومدير مديرية الصحة بالوسطى ووفد من شرطة المحافظة الوسطى ورئيس مجلس أولياء الأمور المركزي عاطف وادي وكوكبة من قادة العمل التربوي والتعليمي ومدراء المدارس والمعلمين، وأهالي الطلبة المحتفى بهم، وذلك بقاعة وصالة المصدر بدير البلح.

وفي كلمته رحب الحاج بالضيوف وبالطلبة المتفوقين وشكر وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الراعية لهذا الاحتفال الكبير، وأضاف إننا نلتقي اليوم لتكريم أبنائنا وبناتنا الذين تربعوا على عرش التفوق والنجاح وورائهم مدارسهم ومعلميهم وأولياء أمورهم الذين أبدعوا في عطائهم فكان تفوق هؤلاء الطلبة ثمرة تعبهم وجهدهم طوال العام الدراسي رغم الظروف الصعبة ورغم جائحة كورونا والأزمات التي يمر بها الوطن وقطاع غزة.

وأوضح الحاج بأن مديرية التربية والتعليم بالوسطى حصدت المركز الأول في أعلى نسب نجاح، كما أن مديرية الوسطى حصدت مراكز متقدمة على مستوى الوطن وعلى مستوى محافظات غزة، وقدم شرحاً مفصلاً عن النتائج المشرفة التي حصدتها مديرية الوسطى ومدارسها والمراكز المتقدمة التي حصلت عليها المديرية في نتائج الثانوية العامة لهذا العام.

وفي كلمة المجلس التشريعي هنأ د. عبد الرحمن الجمل الطلبة المتفوقين وبارك لهم جهودهم وصبرهم رغم الأوضاع المعيشية الصعبة ورغم جائحة كورونا، وبين بأن طلبة العلم هم منارة الأمة والشعب فبهم تتزين الأوطان، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية التربية والتعليم بالوسطى وكافة طواقمها في الميدان من اجل الارتقاء بمستوى طلابنا ووصولهم لهذه المكانة الرفيعة.

من جانبه هنأ د. محمود مطر الطلبة المتفوقين وذويهم ومديرية الوسطى على هذا التميز والتفوق معبراً عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال المميز والذي نحتفي من خلاله تكريم كوكبة من طلابنا وطالباتنا المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة، كما انه تكريم لمديرية الوسطى والانجاز الذي حققته ونسب النجاح العالية لدى معلميها، مضيفاً بأن مديرية الوسطى معروفة بالإبداع والتميز وهو ديدنها كل عام، كما نقل لهم تهنئة د. زياد ثابت وكيل الوزارة وأسرة الوزارة على ما حققوه من تميز وابداع.

وفي كلمة المتفوقين عبرت الطالبة غادة حسونة الحاصلة على المركز الثاني مكرر على مستوى الوطن في الفرع العلمي عن سعادتها بأن تكون من بين هذه الكوكبة من المكرمين، وشكرت مديرية التربية والتعليم بالوسطى ووزارة التربية والتعليم على احتفائهما بهم وعلى تنظيم هذا الحفل المميز الذي أشعرنا بأن هناك من يقدر ويدعم المجتهدين والمتفوقين، وثمنت الدور الكبير لمدراء المدارس والمعلمين وأولياء الأمور ودورهم ومتابعتهم أثناء الدراسة.

وفي ختام الاحتفال تم تكريم الطلبة المتفوقين بالهدايا وشهادات التقدير، كما تم تكريم المؤسسات الداعمة للاحتفال والمؤسسات الشريكة التي كان لها دور بارز في إنجاح امتحانات الثانوية العامة، وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والتراثية.