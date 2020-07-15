"الإعلام" تنشر تقرير الإنجازات للنصف الأول من العام 2020

غزة- الرأي

نشرت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي، تقرير عملها خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م، حيث تم استعراض عمل الدوائر داخل الوزارة وخدماتها المقدمة للصحفيين ووسائل الإعلام وللمؤسسات في كافة المجالات التي تقوم بها الوزارة خصوصا خلال الوقت الحالي ومكافحة جائحة كورونا.



وفي مجال عمل دائرة التراخيص والمتابعة الإعلامية منحت دائرة التراخيص والمتابعة الإعلامية ترخيص وتجديد ترخيص مؤسسات إعلامية واعتماد فرق شبابية إعلامية بعدد 23 ترخيص ، كما وتم مخاطبة الجهات المعنية لاستكمال التراخيص لعدد 18 مؤسسة، والعمل على منح تسهيل مهمة عمل وإفادات لعدد 9 من وسائل الإعلام والصحفيين، والقيام بزيارات تفتيشية ومتابعات لعدد 18 مؤسسة إعلامية، ومتابعة شكاوى الصحفيين عدد 2 شكوى.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن إطلاق جائزة وزارة الإعلام السنوية لتقييم الأداء الحكومي 2020م.



كما ونظمت الوزارة العديد من اللقاءات النخبوية للصحفيين والكتاب والمحللين السياسيين والوجهاء والحقوقيين ورؤساء الهيئات والمؤسسات المحلية عدد 13 لقاء، وتنظيم عدد 6 مؤتمرات صحفية داخل الوازرة، فيما أصدرت الوزارة بيانات وتصريحات عدد 61، وعملت على إنتاج أفلام قصيرة حول جهود الوزارات في مواجهة فايروس كورونا عدد 20 فيلم ، والعمل على نشر تقارير الحريات العامة عدد8 ، وتقارير رصد نبض السوشيال ميديا عدد13، وتقارير رصد الأخبار الحكومية عدد26.

كما وبلغت عدد زيارات واستقبال الوفود 39 زيارة ،والخروج بالإيجاز الصحفي الخاص بكورونا عدد 21،واستضافات عبر وسائل الإعلام عدد 63استضافة، والمشاركة في كافة اجتماعات لجنة الطوارئ الإعلامية الخاصة بكورونا والقيام بدورنا وفق المطلوب وعددها 9 اجتماعات متواصلة ، كما ونظمت الوزارة العديد من الدورات تدريبية عن بعد بواقع 5 دورات تدريبية لعدد 109 متدرب ، وتنظيم 3 أيام تدريب لعدد 77 متدرب

وعملت الوزارة على تصميم ونشر يافطات كبرى على مستوى محافظات غزة للتوعية وتوجيه المواطنين للالتزام بالإرشادات من خلال نشرعدد58 يافطة، وإنتاج بروموهات توعية إذاعية وتوزيعها على الإذاعات عدد23، كما وتم إنتاج البرنامج المرئي رأي الناس للتوعية وجهود الوزارات عدد12 حلقة، والعمل على إنتاج بروموهات توعية وإرشاد وتصاميم وبنرات عدد 22.

ونظمت الوزارة وقفات تضامنية وأنشطة مجتمعية عدد 2 ، والعمل على تنظيم عدد 3 جوالات للصحفيين على عدد من الوزارات الحكومية لاطلاعهم على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى صعيد الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، بلغت زيارات الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام عدد 368151زيارة بمعدل 2045 زيارة يومية.

أما على صعيد انجازات إذاعة الرأي الفلسطينية خلال الشهر المنصرم، فتم إعداد خطط برامجية عدد 4، وإعداد برامج إذاعية عدد108 ساعة إذاعية، فيما بلغت عدد النشرات الإخبارية 75 نشرة إخبارية، فيما تم بث عدد 333 تقرير إذاعي ، واستضافة واستقبال ضيوف ومقابلات عدد842.

كما وقامت الإذاعة ببث عدد 478 نشرة إخبارية عادية وحكومية ، وتنظيم موجات بث موحدة بواقع 11 موجة بث موحد، وتقديم حلقات درامية اجتماعية وحكومية بواقع 3 حلقات، وتنظيم عدد 90 جولة إذاعية خاصة بتأثير فيروس كورونا ، وبث موجة إذاعية واحدة بتأثير جائحة فيروس كورونا على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

ونظمت الإذاعة حلقات إذاعية في مواضيع خاصة مشروع التحصين المجتمعي ، وقضية الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، وتوضيح موقف بلدية غزة من فرض رسوم سنوية على الأكشاك المنتشرة على شاطئ المدينة باستضافة رئيس البلدية.

أما على صعيد صحيفة الرأي فقد تم نشر عدد 300 تقرير ومادة إعلامية ،كما وقامت وكالة الرأي بنشر مواد وأخبار حكومية عدد 4614 مادة إخبارية حكومية، ونشر صور وبنرات وإنفوجرافيك عدد 1600، ونشر بروموشن وفيديوهات عدد102، ونشرات إخبارية حكومية عدد59.

وبلغت عدد التغطيات الإعلامية 77 تغطية إخبارية، ونشر ألبومات الصور بواقع 79 ألبوم ، وعمل أيقونة على الموقع تضم مادة إعلامية في ملف حول كورونا في قطاع غزة عدد 1303 مادة إعلامية،

ونشرت وكالة الرأي الحكومية باللغة الإنجليزية بنشر مواد إعلامية، فيديوهات ونشرات عدد710 مادة إعلامية ، فيما بلغت زيارات الموقع الإلكتروني2366274زيارة بمعدل 13146 زيارة يومية.

وفي ملف التعاون الدولي قامت الوزارة في البدء بتكوين قاعدة بيانات لوزارات الإعلام والنقابات الصحفية في الدول العربية والإسلامية إعداد نص رسالة خاصة بالتعاون الدولي المشترك إعداد نص رسالة خاص للتهنئة باليوم الوطني للدول العربية، والعمل على جمع تواريخ اليوم الوطني أو يوم الاستقلال للدول العربية، وإرسال رسالة تهنئة لوكالة الأناضول بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها.

كما وأرسلت الوازرة العديد من الرسائل شملت تهنئة لوزيرة الإعلام اللبنانية باستلام مهامها، ورسالة شكر لنقابة الصحفيين السودانيين على موقفها من التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإرسال تهنئة لوزارة الإعلام الكويتية بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت .

وقامت الوزارة بإرسال رسالة عبر الواتساب لوزير الإعلام المغربي ، ورسالة للتواصل مع المؤسسة القطرية للإعلام عبر البريد الإلكتروني ، وإرسال رسالة تواصل عبر البريد الإلكتروني مع صحفي تركي للتشبيك والتعاون الدولي، وإرسال رسائل مد جسور التعاون المشترك عدد 6، لوزارات الإعلام العربية (لبنان، الكويت، المغرب، سلطنة عمان) ونقابة الصحفيين اللبنانيين، ونقابة الصحفيين التونسيين.