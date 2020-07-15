"مباحث التموين" تضبط آلاف الألعاب النارية والمفرقعات

غزة- الرأي

ضبطت دائرة مباحث التموين بالشرطة أكثر من 12 ألف قطعة من الألعاب النارية والمفرقعات، إلى جانب 58 كيلوجرام من المواد المستخدمة في تصنيعها، وذلك خلال فترة الإعلان عن نتائج الثانوية العامة بغزة.

جاء ذلك، في إطار جولات واسعة، ومهمات ضبط لمباحث التموين على أماكن تصنيع المفرقعات، وتجارها ومروجيها في جميع محافظات قطاع غزة.

وقال المقدم أحمد قنيطة مدير مباحث التموين بالشرطة، إن هذه الجهود تأتي في سياق ضبط ومتابعة كل ما من شأنه إيذاء الموطنين، وتعكير أجواء السكينة العامة.

ولفت قنيطة إلى أن جولات ومهمات مُشتركة تم القيام بها من قبل المباحث، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، من أجل ضبط المفرقعات والحد من استخدامها وتصنيعها في قطاع غزة؛ نظراً لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين، وكونها مصدراً للإزعاج.

وأشار إلى أنه تم تحرير عشرات محاضر الضبط والتحريز للألعاب النارية والمفرقعات لدى العديد من التجار في جميع المحافظات، ويجري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاقتصاد.