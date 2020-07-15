القضاء يكرم المستشار عبد الفتاح الأغا لبلوغه السن القانونية

غزة- الرأي

احتفى المجلس الأعلى للقضاء، ممثلاً برئيسه المستشار محمد عابد وأعضاء المجلس ب المستشار عبد الفتاح الأغا قاضي المحكمة العليا في حفل أقيم بقصر العدل وذلك لخدمته في سلك القضاء وبلوغه السن القانونية، و حضر الحفل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من القضاة وموظفي المحاكم.

وقدم الحفل المستشار إيهاب عرفات متحدثاً عن مسيرة المستشار الأغا ومشواره الحافل الذي عمل فيه في سلك القضاء على مدار 12 عاماً.

من جهته رحب المستشار محمد عابد، كلمة رحب فيها بالحضور، معتبراً إياه بمثابة رسالة احتفاء وتقدير ل المستشار وشكر فيها سعادته المستشار عبد الفتاح الأغا على جهوده التي بذلها خلال 12 عاماً و التي بدأت منذ تأسيس المجلس الأعلى للقضاء، وكانت اسهامات المستشار الأغا مع جهود الآخرين لبنة الأساس لنشأة هذا الصرح الكبير، الذي شهد حسن الانتماء والعطاء والمعاملة.

وفي كلمة القضاة أثنى المستشار أشرف نصر الله على المستشار الأغا مستذكراً جهوده الكبيرة والمخلصة ومؤكداً على كونه دائماً ركن وقامة من قامات القانون والقضاء.

بدوره عبر المستشار الأغا عن سعادته وامتنانه بهذا الحضور الكريم وأكد على أن العمل يجب أن يكون خالصاً لوجه الله وأن هذا هو طريق الوصول للحق والعدالة.

وفي نهاية الحفل قدم المستشار محمد عابد وعدد من الحضور دروع التكريم للمستشار الأغا تقديراً وعرفاناً لجهوده التي بذلها خلال سنوات عمله في سلك القضاء والمحكمة العليا.