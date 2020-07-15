وفد من الاعتماد والجودة بوزارة التعليم يتفقد الجامعة الإسلامية

تفقد وفد من هيئة الاعتماد والجودة بوزارة التربية والتعليم العالي، الجامعة الإسلامية، بهدف الاطلاع على الواقع التعليمي والتعليم الإلكتروني وخطط وبرامج الجامعة خلال الفترة المقبلة .
ومثّل وفد الهيئة د. أحمد زعرب مدير عام الاعتماد والجودة , و أ. عبد السلام أبو مسامح مدير دائرة الاعتماد، وأ.منى الصادق مدير دائرة الجودة النوعية، وأ.ياسر عمار مدير دائرة الدارسات والتوثيق.
وكان في استقبالهم أ د. عليان الحولي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، و د. معتز سعد رئيس مركز التعليم الالكتروني.
وخلال الجولة أعرب د. زعرب عن سروره بزيارة الجامعة وما تشهده من تقدم خاصة في مجال تجهيزات التعليم الإلكتروني لخدمة الطلبة ، و مؤكداً على اهتمام الوزارة بقطاع التعليم العالي، مشدداً على أن الوزارة حريصة على التواصل والتعاون مع كافة مؤسسات التعليم العالي في كل ما يخدم الطلبة والمجتمع.
من جهته، أطلع أ د. الحولي الوفد الزائر على النظام المعمول به في نظام التعليم الإلكتروني وخطة الجامعة الاستراتيجية، والإنجازات التي حققتها ، والتجهيزات القادمة لتسييروتسهيل عملية التعليم الإلكتروني .
وأثنى أ.د الحولي على هيئة الاعتماد والجودة ووزارة التعليم وتعاونها مع الجامعة وحرصها على أن تكون الجامعة إضافة نوعية.
وقام وفد الهيئة بجولة كاملة في الجامعة وتفقد التجهيزات و المختبرات العلمية ، والقاعات، واستديو هات التعليم ، والقبول والتسجيل والمرافق الأخرى.