وفد من الاعتماد والجودة بوزارة التعليم يتفقد الجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

تفقد وفد من هيئة الاعتماد والجودة بوزارة التربية والتعليم العالي، الجامعة الإسلامية، بهدف الاطلاع على الواقع التعليمي والتعليم الإلكتروني وخطط وبرامج الجامعة خلال الفترة ‏المقبلة .

ومثّل وفد الهيئة د. أحمد زعرب مدير عام الاعتماد والجودة , و أ. عبد السلام أبو مسامح مدير دائرة الاعتماد، وأ.منى الصادق مدير دائرة الجودة النوعية، وأ.ياسر عمار مدير دائرة الدارسات والتوثيق.

وكان في استقبالهم أ د. عليان الحولي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، و د. معتز سعد رئيس مركز التعليم الالكتروني.

وخلال الجولة أعرب د. زعرب عن سروره بزيارة الجامعة وما تشهده من تقدم خاصة في مجال تجهيزات التعليم الإلكتروني لخدمة الطلبة ، و مؤكداً على ‏اهتمام الوزارة بقطاع التعليم العالي، ‏مشدداً على أن الوزارة حريصة على التواصل والتعاون مع كافة مؤسسات ‏التعليم العالي في كل ما يخدم الطلبة والمجتمع‎.

من جهته، أطلع أ د. الحولي الوفد الزائر على النظام المعمول به في نظام التعليم الإلكتروني وخطة ‏الجامعة الاستراتيجية، والإنجازات التي ‏حققتها ، ‏والتجهيزات القادمة لتسييروتسهيل عملية التعليم الإلكتروني .

وأثنى أ.د الحولي على هيئة الاعتماد والجودة ووزارة التعليم وتعاونها مع ‏الجامعة وحرصها على أن تكون ‏الجامعة إضافة نوعية.

وقام وفد الهيئة بجولة كاملة في الجامعة وتفقد التجهيزات و المختبرات العلمية ‏ ، والقاعات، واستديو هات التعليم ، والقبول والتسجيل والمرافق ‏الأخرى.

