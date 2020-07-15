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وفد من الاعتماد والجودة بوزارة التعليم يتفقد الجامعة الإسلامية

15 تموز / يوليو 2020 01:56

وفد من الاعتماد والجودة بوزارة التعليم يتفقد الجامعة الإسلامية
وفد من الاعتماد والجودة بوزارة التعليم يتفقد الجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

تفقد وفد من هيئة الاعتماد والجودة بوزارة التربية والتعليم العالي،  الجامعة الإسلامية، بهدف الاطلاع على الواقع التعليمي والتعليم الإلكتروني وخطط وبرامج الجامعة خلال الفترة ‏المقبلة .
ومثّل وفد الهيئة د. أحمد زعرب مدير عام الاعتماد والجودة , و أ. عبد السلام أبو مسامح مدير دائرة الاعتماد، وأ.منى الصادق مدير دائرة الجودة النوعية، وأ.ياسر عمار مدير دائرة الدارسات والتوثيق.
وكان في استقبالهم أ د. عليان الحولي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، و د. معتز سعد رئيس مركز التعليم الالكتروني.
وخلال الجولة أعرب د. زعرب عن سروره بزيارة الجامعة وما تشهده من تقدم خاصة في مجال تجهيزات التعليم الإلكتروني لخدمة الطلبة ، و مؤكداً على ‏اهتمام الوزارة بقطاع التعليم العالي، ‏مشدداً على أن الوزارة حريصة على التواصل والتعاون مع كافة مؤسسات ‏التعليم العالي في كل ما يخدم الطلبة والمجتمع‎.
من جهته، أطلع أ د. الحولي الوفد الزائر على النظام المعمول به في نظام التعليم الإلكتروني وخطة ‏الجامعة الاستراتيجية، والإنجازات التي ‏حققتها ، ‏والتجهيزات القادمة لتسييروتسهيل عملية التعليم الإلكتروني .
وأثنى أ.د الحولي على هيئة الاعتماد والجودة ووزارة التعليم وتعاونها مع ‏الجامعة وحرصها على أن تكون ‏الجامعة إضافة نوعية.
وقام وفد الهيئة بجولة كاملة في الجامعة وتفقد التجهيزات و المختبرات العلمية ‏ ، والقاعات، واستديو هات التعليم ، والقبول والتسجيل والمرافق ‏الأخرى.
 

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