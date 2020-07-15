وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تستلم من جايكا أجهزة خاصة بتعقيم النفايات الطبية وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يكرم المستشار عبد الفتاح الأغا لبلوغه السن القانونية وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط آلاف الألعاب النارية والمفرقعات وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام" تنشر تقرير الإنجازات للنصف الأول من العام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يُكرم كوكبة من أوائل الثانوية العامة للعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يعقد دورة تدريبية حول إدارة "الصفوف الافتراضية" وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الشاطئ تُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 37 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تعلن عن انطلاق التسجيل لدورات التدريب المهني النظامية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يُكرم أوائل الثانوية العامة 2020 وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات تتعامل مع قذيفة قديمة من مخلفات الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خانيونس: إزالة التعديات والشروع بفتح شارع 9057 بحي قيزان أبو رشوان

15 تموز / يوليو 2020 02:17

بلدية خانيونس: إزالة التعديات والشروع بفتح شارع 9057 بحي قيزان أبو رشوان
بلدية خانيونس: إزالة التعديات والشروع بفتح شارع 9057 بحي قيزان أبو رشوان

خان يونس- الرأي

شرعت وحدة المتابعة والضبط الميداني في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة ، بإزالة التعديات الواقعة في شارع رقم(9057) والذي يصل شارع رقم (14) شرقًا إلى شارع رقم (9142) غربًا في حي قيزان أبو رشوان والبالغ طوله (350) متر تقريباً وعرض (16) متر والواقع جنوب خان يونس تمهيداً لتطويره خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الوحدة أن قرار فتح الشارع المذكور قد تم اتخاذه من قبل إدارة البلدية وبعد إتمام الإجراءات القانونية، في ظل الحاجة الملحة لفتحه ليكون مسلكاً لعبور المواطنين والمركبات والمساعدة في قضاء حوائجهم، وكذلك فتح المجال أمام تطوير الأحياء المختلفة، حيث تأتي تلك الجهود في إطار تحقيق المصلحة العامة لأبناء شعبنا وحفظ حقوق الأجيال المقبلة في التنعم ببيئة عمرانية سليمة.
والجدير بالذكر أن بلدية خان يونس كانت في وقت سابق قد وقعت عقود مجتمعية مع جمعية الثقافة والفكر الحر ولجنة تعزيز الصمود المجتمعي لأهالي قيزان رشوان، تتضمن شق أربع طرق رئيسية، وتوفير الإنارة والإنارة البديلة لسكان الحي، في إطار النهوض بواقع المدينة وأحيائها لتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان خان يونس ودعم احتياجات شعبنا وتعزيز الصمود المجتمعي في كافة الأحياء لا سيما النائية منها.

109361890_3125716767516848_4323666286637959909_o بلدية خانيونس: إزالة التعديات والشروع بفتح شارع 9057 بحي قيزان أبو رشوان 109332998_3125716777516847_9019183345260373021_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"حماية" يستنكر اقتحام قوات الاحتلال معتقل عوفر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟