بلدية خانيونس: إزالة التعديات والشروع بفتح شارع 9057 بحي قيزان أبو رشوان

خان يونس- الرأي

شرعت وحدة المتابعة والضبط الميداني في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة ، بإزالة التعديات الواقعة في شارع رقم(9057) والذي يصل شارع رقم (14) شرقًا إلى شارع رقم (9142) غربًا في حي قيزان أبو رشوان والبالغ طوله (350) متر تقريباً وعرض (16) متر والواقع جنوب خان يونس تمهيداً لتطويره خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوحدة أن قرار فتح الشارع المذكور قد تم اتخاذه من قبل إدارة البلدية وبعد إتمام الإجراءات القانونية، في ظل الحاجة الملحة لفتحه ليكون مسلكاً لعبور المواطنين والمركبات والمساعدة في قضاء حوائجهم، وكذلك فتح المجال أمام تطوير الأحياء المختلفة، حيث تأتي تلك الجهود في إطار تحقيق المصلحة العامة لأبناء شعبنا وحفظ حقوق الأجيال المقبلة في التنعم ببيئة عمرانية سليمة.

والجدير بالذكر أن بلدية خان يونس كانت في وقت سابق قد وقعت عقود مجتمعية مع جمعية الثقافة والفكر الحر ولجنة تعزيز الصمود المجتمعي لأهالي قيزان رشوان، تتضمن شق أربع طرق رئيسية، وتوفير الإنارة والإنارة البديلة لسكان الحي، في إطار النهوض بواقع المدينة وأحيائها لتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان خان يونس ودعم احتياجات شعبنا وتعزيز الصمود المجتمعي في كافة الأحياء لا سيما النائية منها.