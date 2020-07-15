المالية: صرف حقوق الغير مدني وعسكري

أعلنت وزارة المالية في غزة عن موعد صرف حقوق الغير-مدني وعسكري- عن شهر 6/2020.
وذكرت أن الصرف سيكون غداً الخميس في كافة فروع بنك البريد.
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15 تموز / يوليو 2020 02:31
غزة- الرأي
أعلنت وزارة المالية في غزة عن موعد صرف حقوق الغير-مدني وعسكري- عن شهر 6/2020.
وذكرت أن الصرف سيكون غداً الخميس في كافة فروع بنك البريد.
14:31المالية: صرف حقوق الغير مدني وعسكري
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