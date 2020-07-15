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المالية: صرف حقوق الغير مدني وعسكري

15 تموز / يوليو 2020 02:31

المالية: صرف حقوق الغير مدني وعسكري
المالية: صرف حقوق الغير مدني وعسكري

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة عن موعد صرف حقوق الغير-مدني وعسكري- عن شهر 6/2020.

وذكرت أن الصرف سيكون غداً الخميس في كافة فروع بنك البريد.

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