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ريال مدريد يحذر جمهوره قبل تتويجه بالليغا

16 تموز / يوليو 2020 05:55

ريال مدريد يحذر جمهوره قبل تتويجه بالليغا
ريال مدريد يحذر جمهوره قبل تتويجه بالليغا

أصدر نادي ريال مدريد بيانا، وجهه إلى جمهوره يحذره فيه قبل تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة.

أعلن ريال مدريد، نحن نعلم صعوبة الوضع الحالي، وما يبذله المجتمع لمحاربة وباء كورونا. كرة القدم تساهم في ذلك ونتاج تلك المجهودات صار استكمال الليغا ممكنا.

وأضاف البيان قبل جولتين من نهاية البطولة، ريال مدريد وبرشلونة لديهما الفرصة ليصبحا أبطالا. في حال تتويجنا لن يذهب الفريق إلى الأماكن المعتادة للاحتفال وأهمها ميدان ثيبيليس.

وأوضح نطلب من جمهورنا أيضا عدم التوجه إلى هناك. علينا أن نتحلى بالمسؤولية وتقليل فرص العدوى.

وتابع ريال مدريد يود شكر جمهوره، كل ما فعله اللاعبون والمدرب وطاقمه والنادي لجعل فرصة تحقيق اللقب ممكنة، كان من أجل أن يتم تشارك هذا الأمر مع الجمهور. لكن الوضع الحالي يتطلب منا اتخاذ كل الإجراءات المتاحة للحماية.

وأتم البيان لا نريد أن يكون انتصارنا – إذا حدث – خطوة للخلف في محاربة الوباء.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد بات يكفيه الانتصار على فياريال الخميس المقبل، ليتوج رسميا بطلا للدوري الإسباني.

ويكفي ريال مدريد كذلك التعادل أمام فياريال، ثم التعادل أمام ليجانيس في الجولة الأخيرة، لحسم اللقب دون النظر إلى نتائج برشلونة بطل الموسمين الماضيين.

يذكر أن إسبانيا ثامن أكثر دولة متضررة من الوباء بـ303 آلاف إصابة، منهم 666 حالة امس الثلاثاء.

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