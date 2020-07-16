وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على الأسباب المختلفه لألم الظهر وكالة الرأي الفلسطينية اعرف كميات فيتامين "د "التى يحتاجها جسمك حسب عمرك وكالة الرأي الفلسطينية أسباب ألم المعدة العلوي عديدة منها التهاب الزائدة الدودية وكالة الرأي الفلسطينية أرسنال يسقط ليفربول بثنائية ويحرمه من كسر رقم مانشستر سيتي بالدوري الإنكليزي وكالة الرأي الفلسطينية (فيفا) يعلن تمديد تطبيق قاعدة الخمسة تبديلات حتى صيف العام المقبل وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يحذر جمهوره قبل تتويجه بالليغا وكالة الرأي الفلسطينية كارثة قد تهدد كوكبنا بعد رصد أقوى انفجار نجمي خارق! وكالة الرأي الفلسطينية الموت الأسود في امريكا.. أول حيوان يصاب بالطاعون وكالة الرأي الفلسطينية احرصوا على تناول هذه الفاكهة.. تعالج أخطر أمراض العين وكالة الرأي الفلسطينية احذروا.. ثغرة خطيرة تهدد مستخدمي Zoom!
أخبار » الرياضة و الملاعب

(فيفا) يعلن تمديد تطبيق قاعدة الخمسة تبديلات حتى صيف العام المقبل

16 تموز / يوليو 2020 05:58

فيفا
فيفا

برلين: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء استمرار تطبيق قاعدة السماح للأندية بإجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة حتى صيف عام 2021، لمساعدة الفرق على التأقلم مع جدول المباريات المكثف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشار فيفا اليوم إلى أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، الجهة التي تحدد قوانين اللعبة، اتخذ هذا القرار بعد مراجعة شاملة “تضمنت تعليقات أصحاب المصلحة وتحليل لتأثير فيروس كورونا على جداول المنافسات”.
يمكن للفرق الآن إجراء خمسة تبديلات في المسابقات حتى 31 تموز/يوليو 2021 ، وفي الفعاليات الدولية التي ستقام في تموز/يوليو و آب/أغسطس .2021
وتم تقديم اللائحة – التي لا تزال مؤقتة – لأول مرة لمساعدة الأندية على التأقلم مع الجداول الزمنية المضغوطة وتخفيف الضغط على اللاعبين حيث أكملت العديد من البطولات أو تستكمل حاليا فعالياتها لموسم 2019 / 2020 بعد تعليق طويل بسبب الوباء.
وأوضح فيفا “بعض المسابقات التي استؤنفت عام 2020 قد يكون لها فترة تعاف / إعداد أقصر من المعتاد قبل بداية الموسم التالي”.
وأضاف فيفا “بالنسبة للعديد من المسابقات، سيشمل موسم 2020 / 2021 المباريات التي يتم لعبها في جداول مضغوطة بسبب تأخر البدء وعدم القدرة على الانتهاء في وقت متأخر عن المعتاد بسبب البطولات الدولية الكبرى”.
واختتم فيفا بيانه قائلا “الأمر متروك للاتحادات الوطنية لتقرر ما إذا كانت ستطبق اللائحة في منافساتها”.
(د ب أ)

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"حماية" يستنكر اقتحام قوات الاحتلال معتقل عوفر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟