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أرسنال يسقط ليفربول بثنائية ويحرمه من كسر رقم مانشستر سيتي بالدوري الإنكليزي

16 تموز / يوليو 2020 06:01

أرسنال يسقط ليفربول بثنائية ويحرمه من كسر رقم مانشستر سيتي بالدوري الإنكليزي
أرسنال يسقط ليفربول بثنائية ويحرمه من كسر رقم مانشستر سيتي بالدوري الإنكليزي

 احتفظ أرسنال بآماله في خطف أحد المراكز المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه ليفربول، اليوم الأربعاء، في المرحلة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، بتعادله مع ليستر سيتي وخسارته أمام توتنهام هوتسبير، إلى 53 نقطة في المركز التاسع بترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط خلف وولفرهامبتون، الذي يحتل حاليا المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، وذلك قبل مرحلتين على نهاية المسابقة المحلية.

في المقابل، تجمد رصيد ليفربول، الذي حسم تتويجه باللقب رسميا في حزيران/ يونيو الماضي، عند 93 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 18 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق نجمه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 20، لكن الفرنسي أليكسندر لاكازيتي أحرز هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 32، ثم أضاف ريس نيلسون الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 44، ليمنح الفريق الملقب بـ(المدفعجية) انتصاره الأول على ليفربول في بطولة الدوري منذ الرابع من نيسان/ أبريل 2015، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز في مواجهات الفريقين العشرة الأخيرة بمختلف البطولات.

بتلك النتيجة، حرم ليفربول من أن يصبح أول فريق يتخطى حاجز المئة نقطة خلال موسم واحد في تاريخ البطولة العريقة، وكسر الرقم القياسي الذي يحمله مانشستر سيتي، الذي توج بالمسابقة موسم 2017/ 2018 برصيد 100 نقطة.

ويتبقى لليفربول مباراتين أمام تشيلسي ونيوكاسل في البطولة هذا الموسم، حيث سيصل رصيده إلى 99 نقطة حال الفوز عليهما.

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