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الفرق بين الحماية العادية والتحقق بخطوتين على تويتر وكيف تحمى حسابك؟

17 تموز / يوليو 2020 03:56

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مع وجود مشكلة متصاعدة من الهجمات السيبرانية والاحتيال عبر الإنترنت، فإن الحفاظ على حسابات وسائل التواصل الاجتماعى محمية بنظام التحقق بخطوتين وكلمة مرور قوية أمر ضرورى أكثر من أى وقت مضى، إذ تعرض تويتر لخرق أمنى كبير يوم الأربعاء بعد اختراق مجموعة من الحسابات البارزة للمشاهير والشخصيات العامة بما فى ذلك جيف بيزوس وجو بايدن وباراك أوباما وإيلون ماسك وبيل جيتس لنشر عملية احتيال على العملات الرقمية، وتمكن المخترق من الوصول إلى أداة "إدارة" Twitter على شبكة الشركة للسيطرة هذه الحسابات.

وأكد تويتر فى سلسلة من التغريدات أن الهجوم نتج عن "هجوم منسق للهندسة الاجتماعية من قبل أشخاص استهدفوا بنجاح بعض موظفينا من خلال الوصول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية."

يمكن أن يحدث هذا الحادث مع أى شخص على أى حساب بوسائل التواصل الاجتماعى، لذلك لحماية حساباتك والحفاظ عليه من الاختراق، يجب عليك تمكين نظام التحقق من خطوتين مع مراعاة بعض النصائح.

فنظام التحقق بخطوتين هى طبقة إضافية من الأمان لحساب تويتر الخاص بك، فبدلاً من إدخال كلمة مرور فقط لتسجيل الدخول، ستقوم أيضًا بإدخال رمز أو استخدام مفتاح أمان، وتساعد هذه الخطوة الإضافية على التأكد من أنه لا يمكنك لأحد الوصول إلى حسابك سواك.

كيفية تمكين نظام التحقق بخطوتين على تويتر:
 

توجه إلى تويتر وقم بفتح حسابك.
فى القائمة الجانبية، اضغط فوق "المزيد"> "الإعدادات والخصوصية".
اضغط فوق إعدادات حسابك واضغط فوق الأمان.
اضغط الآن على "المصادقة الثنائية".
يمكنك الاختيار من بين ثلاث طرق - رسالة نصية أو تطبيق مصادقة أو مفتاح أمان وتمكين الميزة فى التطبيق للحصول على أمان مزدوج.

5 نصائح حول كيفية الحفاظ على حسابك:
 

لا يجب عليك فتح أى مرفق أو تثبيت أى برنامج من بريد إلكترونى يدعى أنه من Twitter 
حاول استخدام كلمة مرور قوية تحتوى على 10 أحرف على الأقل ومزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز ولا تعيد استخدامها فى مواقع الويب الأخرى.
احذر دائمًا من الروابط المشبوهة وتأكد من أنك على twitter.com  قبل إدخال معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.
يجب عليك التأكد من أن برنامج الكمبيوتر الخاص بك ومتصفحك محدثان بأحدث الترقيات وبرامج مكافحة الفيروسات.
لا تتجاهل رسائل البريد الإلكترونى المستلمة من @ twitter.com فيما يتعلق بأمان حسابك، فإذا تم اختراق حسابك، فستساعدك هذه التنبيهات على اتخاذ خطوات لاستعادة السيطرة عليه

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