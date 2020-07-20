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كراوتش يسجل أفضل هدف في مسيرته ضد مانشستر سيتي

18 تموز / يوليو 2020 08:55

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماؤهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الإنجليزي بيتر كراوتش واحدًا من أفضل الأهداف في مسيرته إن لم يكن الأفضل على الإطلاق، مع فريقه السابق ستوك سيتي في مرمى مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين موسم 2011-12.

كراوتش تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء القادمة من حارس مرمى برأسه ليوجهها إلى زميله الذى أعادها له مرة أخرى، ليتسلمها كراوتش ويفاجئ الجميع بتسديدة "أكروباتية" صراوخية في مرمى الحارس جو هارت.

الهدف جاء في الدقيقة 60 ليتقدم ستوك 1-0 ، لكن مانشستر سيتي تعادل بعدها عبر النجم الإيفواري يايا توريه في الدقيقة 78 لتنتهي المباراة 1-1، وقد حصد السيتي لقب البريميريلج هذا الموسم في آخر جولة على حساب مانشستر يونايتد، بهدف أجويرو الشهير.

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