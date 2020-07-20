هويسكا ثانى الصاعدين للدوري الإسباني الموسم المقبل

تأهل فريق هويسكا للعب فى الدوري الإسباني "الليجا"، فى الموسم المقبل، بعد حسمه المركز الثانى، فى جدول ترتيب دورى الدرجة الثانية، بعد فوزه مساء اليوم الجمعة على فريق نومانسيا، بثلاثية نظيفة، وخسارة ألميريا، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الـ41 وقبل الأخيرة من المسابقة، وأصبح ثانى الصاعدين للعب فى الليجا بالموسم المقبل، بعد تأهل فريق قادش، متصدر دورى الدرجة الثانية الإسباني، قبل جولتين.

وكان فريق هويسكا قد صعد للمرة الأولى فى تاريخه للعب فى الدوري الإسباني الموسم الماضى، ولكنه ودع الليجا سريعا وهبط إلى دورى الدرجة الثانية، قبل أن يعود مرة أخرى فى الموسم المقبل.

وحسم هويسكا المركز الثانى برصيد 67 نقطة، بعد تخطيه فريق نومانسيا، بثلاثية نظيفة، بينما سقط فريق ألميريا، فى فخ الهزيمة أمام مضيفه فريق بونفيرادينا، بنتيجة 2 – 1، ليبقى ألميريا، فى المركز الثالث، برصيد 63 نقطة.

وستلعب الأندية صاحبة المراكز من الثالث حتى السادس، ملحقا من أجل تحديد الفريق الثالث الصاعد للدوري الإسباني، فى الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن فريقى إسبانيول وريال مايوركا قد هبطا للعب فى دورى الدرجة الثانية الإسباني بالموسم المقبل، فى انتظار الهابط الثالث، بعد نهاية الجولة الـ38 والأخيرة من الليجا، مساء بعد غد الأحد.