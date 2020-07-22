فيس بوك يوفر ميزة مشاركة الشاشة إلى ماسنجر

أعلنت شبكة فيس بوك عن إطلاق ميزة أخرى لتطبيق ماسنجر وMessenger Rooms، حيث تتيح الإضافة الجديدة القدرة على مشاركة الشاشات على الفور مع الأعضاء الآخرين، ومع إضافة ميزة مشاركة الشاشة الجديدة، يمكن للمستخدمين الآن مشاركة شاشة الهاتف المحمول الخاصة بهم على الفور مع الأصدقاء والعائلة في مكالمة فيديو فردية أو جماعية مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص في ماسنجر، وما يصل إلى ستة عشر شخصًا فيMessenger Rooms.

وبحسب موقع TOI الهندى، يقول فيس بوك إن ميزة مشاركة الشاشة الجديدة هي مساعدة الأشخاص على البقاء على اتصال بطرق أكثر من أي وقت مضى، وستقرب ميزة مشاركة الشاشة الجديدة الأشخاص من بعضهم البعض، ويتم حاليًا طرح تحديث ميزة مشاركة الشاشة لـ ماسنجر.

وهى متاحة الآن عالميًا على أحدث إصدارات تطبيقات ماسنجر على منصة أندرويد، وتطبيق سطح المكتب والويب، ولتنزيل أحدث إصدار من التطبيق، يمكن للمستخدمين التوجه إلى متاجر التطبيقات المعنية والبحث عن التحديث، كما أكد فيس بوك أيضًا أنه يخطط لزيادة عدد الأشخاص الذين يمكنك مشاركة الشاشة مع ما يصل إلى 50 شخصًا في غرف ماسنجر في المستقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل منشئ Facebook Rooms قريبًا على خيار تعيين حد ما إذا كانت الشاشة المشتركة ستكون مرئية لجميع المشاركين أو فقط لهم أثناء إنشاء غرفة جديدة أو أثناء مكالمة جارية، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، يخطط فيس بوك أيضًا لدمج خدماته التي ستسمح بالرسائل المتبادلة بين ثلاث منصات - واتس آب وماسنجر وانستجرام.

وفي حين أن الثلاثة جميعًا سيظلون يعملون كتطبيق مستقل، فإن هذا سيسمح للمستخدمين بالتحدث إلى أصدقائهم في ماسنجر من داخل التطبيقين الآخرين والعكس صحيح.