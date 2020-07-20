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الصحة: 6 وفيات و532 إصابة بـ"كورونا"

18 تموز / يوليو 2020 09:30

الضفة المحتلة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة عن وفاة ستة مواطنين من صباح اليوم متأثرين بإصابتهم بفيروس "كورونا"، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 62 وفاة.

وذكرت الوزارة أن المواطنين الستة من السموع ومدينة الخليل وسعير ودورا بمحافظة الخليل، وبيت عوا وبيت كاحل والعيزرية.

وقالت إن الإصابات الجديدة بالفيروس بلغت 532 إصابة، إضافة لتعافي 104 حالة، بينها 73 في محافظة الخليل، و29 في محافظة نابلس، حالتان في محافظة جنين.

وأضحت أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 7 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي

وبينت أنه تم إجراء 2327 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، بينما وصل عدد الحالات النشطة الكلي 7759 ، وعدد حالات التعافي1770، وعدد حالات الوفاة 58.

 

 

 

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