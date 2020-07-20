مركز شرطة خانيونس يستقبل وفداً من الإدارة العامة لشؤون العشائر

غزة-الرأي

استقبل المقدم علاء أبو شمالة مدير مركز شرطة خان يونس المدينة جنوب قطاع غزة وفداً من الإدارة العامة لشؤون الإصلاح والعشائر التابعة لوزارة الداخلية على رأسهم مديرها حمدان النجار في محافظة خان يونس .

بدوره،رحب المقدم أبو شمالة بالوفد الزائر، مبيناً أن مهمة الوجهاء والمخاتير هي مهمة جليلة وفضيلة في إصلاح ذات البين، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوجهاء ورجال الإصلاح يحظون باحترام وتقدير الشرطة.

وأثنى المقدم أبو شمالة خلال كلمته أمام وفد شئون الإصلاح والعشائر على دورهم في حل الكثير من الخلافات التي تحصل بين المواطنين .

من ناحيته ، تقدم النجار بجزيل الشكر لمركز شرطة خانيونس على حسن الاستقبال مشيراً إلى أن علاقة رجال الاصلاح بالشرطة تقوم على أساس التعاون لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المجتمع مع خلال حل وإنجاز العديد من القضايا العشائرية ومنع العديد من الخلافات قبل تفاقمها.