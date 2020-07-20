مركز شرطة معن تنهي خلاف بقيمة "120" ألف شيكل

غزة-الرأي

أنهى قسم العلاقات العامة بمركز شرطة معن وجورة اللوت بمحافظة خان يونس خلافاً مالياً بقيمة "120,000" شيكل نشب بين اثنين من المواطنين على خلفية ثمن بناء منزل .

وذكر الملازم أول يوسف الديري رئيس قسم العلاقات العامة بمركز معن استقبالهم لشكوى من المواطن ( غ.ق ) ضد المواطن ( س.ع ) يطالبه بمبلغ "120" ألف شيكل وذلك بعد خلافهم على أجرة وثمن بناء منزل.

وبين الديري أنه وبعد جمع الطرفين والاستماع لأقوالهما تم الاتفاق فيما بينهما على تقسيط المبلغ على أقساط شهرية متتالية وذلك بحضور الكفلاء والشهود، وبناءً على ذلك تم إنهاء الخلاف وتوقيع سند المصالحة.