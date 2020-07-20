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الشرطة القضائية بخان يونس تنجز "25" ألف مهمة خلال النصف الأول من العام

18 تموز / يوليو 2020 11:02

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غزة-الرأي


نفذت الإدارة العامة للشرطة القضائية في محافظة خان يونس "25,004" مهمة خلال النصف الأول من عام 2020 م الجاري، تنوعت ما بين توزيع بلاغات وتأمين موقوفين وتنفيذ قرارات محاكم ومتابعة تنفيذ أوامر الحبس ومهمات أخرى.

وأظهرت إحصائية صادرة عن قسم الإدارة بالشرطة القضائية في خان يونس أن قسم البلاغات قام بتوزيع "3,131" بلاغاً صادراً عن المحاكم النظامية ، و "2,388" بلاغاً صادراً عن المحاكم الشرعية .

وأشارت الإحصائية إلى أن قسم التراحيل نفذ "150" مهمة ترحيل موقوفين ، بينما قام قسم الأمن بتأمين "3,559" موقوف قامت ترحيلات مراكز الشرطة بإحضارهم إلى مجمع المحاكم ومقر النيابة العامة.

وبينت الإحصائية أن قسم التنفيذ قام بتنفيذ "116" مهمة إثبات حالة برفقة مندوبي المحاكم النظامية والشرعية لتنفيذ قراراتها ، ومتابعة تنفيذ "7,146" أمر حبس ذمة وغرامة، و "1,907" مذكرة قبض لدى مكاتب التنفيذ بمراكز الشرطة.

وأفادت الإحصائية بقيام الشرطة القضائية بخان يونس بتنفيذ "690" أمر إفراج ، و "5,355" استرداد أمر حبس ، و "305" أمر منع من السفر أو فك منع ، و "61" قرار حجز على الراتب أو فك حجز، و "196" حكم بالغرامة .

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