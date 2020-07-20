بلدية غزة تنهي اعمال صيانة شارع مستشفى الشفاء

غزة-الرأي

انتهت بلدية غزة من أعمال صيانة شارع عزالدين القسام ( مستشفى الشفاء )، وشارع عمر المختار منطقة الرمال، وامتداد شارع أحمد عبد العزيز ( مستشفى الولادة ) .

وتم استخدام نحو 213 طناً من مادة الاسفلت في صيانة شارع عز الدين القسام، و28 طناً في صيانة شارعي أحمد بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب .

وتمت أعمال صيانة الشوارع المذكورة ضمن مشروع تنفذه البلدية بتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بقيمة 135 ألف يورو، ويشمل صيانة عدة شوارع رئيسة في المدينة منها: شارع الأقصى ( الصناعة) ، وشارع بيروت، وشارع عمر بن الخطاب، ومفترق السرايا، ومناطق أخرى من المدينة .