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بلدية غزة تنهي اعمال صيانة شارع مستشفى الشفاء

18 تموز / يوليو 2020 12:03

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غزة-الرأي

انتهت بلدية غزة من أعمال صيانة شارع عزالدين القسام ( مستشفى الشفاء )، وشارع عمر المختار منطقة الرمال، وامتداد شارع أحمد عبد العزيز ( مستشفى الولادة ) .
وتم استخدام نحو 213 طناً من مادة الاسفلت في صيانة شارع عز الدين القسام، و28 طناً في صيانة شارعي أحمد بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب .
وتمت أعمال صيانة الشوارع المذكورة ضمن مشروع تنفذه البلدية بتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بقيمة 135 ألف يورو، ويشمل صيانة عدة شوارع رئيسة في المدينة منها: شارع الأقصى ( الصناعة) ، وشارع بيروت، وشارع عمر بن الخطاب، ومفترق السرايا، ومناطق أخرى من المدينة .

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