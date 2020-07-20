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التعليم :يدعو خريجي الثانوية العامة للاستفادة من خدمات "المرشد الالكتروني"

18 تموز / يوليو 2020 01:20

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غزة-الرأي

دعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة الطلبة وخريجي الثانوية العامة للاستفادة من الخدمات الموجودة في موقع “المرشد الالكتروني” التابع للوزارة.
وأكدت الوزارة أن موقع المرشد مفيد لتوجيه وإرشاد خريجي الثانوية العامة للتخصص في مؤسسات التعليم العالي(جامعات-كليات)
حيث يتوفر عبر موقع "المرشد الالكتروني " أسماء جميع الجامعات والكليات في محافظات قطاع غزة والتخصصات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي ومفاتيح التنسيق لكافة التخصصات، وكذلك إمكانية تنفيذ مقياس الميول المهنية للطلبة للموائمة بينها وبين متطلبات التخصصات المتنوعة واحتياجات سوق العمل.
يشار إلى أن أيقونة موقع " المرشد الالكتروني" موجودة على موقع الوزارة عبر الرابط التالي:
https://eservices.mohe.ps/e-guidance/?fbclid=IwAR2foSYbwgg0ASdsNxQnMNlbV7-hG0oZ32AgBzip877qAilfyLbB8uh5_PY

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