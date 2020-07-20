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التعليم في مديرية رفح يكرم أوائل الثانوية العامة

18 تموز / يوليو 2020 01:22

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غزة-الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم برفح أوائل المحافظة من طلبة الثانوية العامة بحضور مدير التربية والتعليم أشرف عابدين ومدير عام الشئون الإدارية بوزارة التربية والتعليم العالي رائد صالحية، والعديد من شخصيات ومؤسسات المجتمع المحلي ورؤساء الجامعات ورؤساء أقسام المديرية وأهالي الطلبة .

بدوره،  عبر مدير التعليم عن سعادته بهذه المناسبة وهي تكريم أبنائي وبناتي من المتفوقين الرائعين أصحاب المعدلات التي ترفع الرأس، وأردف قائلاً: الحمد لله أن رفح دائماً حاضرة في قطار التفوق، رفح هذا العام حصدت على 8 مراكز على مستوى قطاع غزة ومركزين على مستوى الوطن .

وتقدم عابدين بكل الشكر من مديري المدارس والمعلمين والمشرفين ورؤساء الأقسام والآباء والأمهات والذين كان لهم دور كبير في هذا التفوق

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