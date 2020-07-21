ريال مدريد يحتفل باللقب 34 أمام ليجانيس فى الدورى الإسبانى الليلة

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليجانيس في المباراة التي تجمعهما فى تمام التاسعة مساء على ملعب "بوتاركي" ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

ونجح ريال مدريد فى التتويج بلقب الدوري الإسباني، للمرة الـ 34 فى تاريخه بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين الخميس الماضى على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو" ضمن منافسات الجولة الـ37، من الليجا التى عادت منافساتها بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

في المقابل يدخل فريق ليجانيس المباراة منتعشا بعد تمكنه من خطف فوز خارج ملعبه على حساب أتليتك بلباو بهدفين مقابل لا شيء.

وأكد الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، أن مستقبله غير معلوم مع الملكى، قائلا: "لن أتحدث عن الموسم المقبل قبل انتهاء الموسم الجارى، ولا أعرف ماذا سيحدث فى المستقبل." وذلك ردا على سؤال أحد ألصحفيين عن إمكانية تكرار ما قام به فى 2018 عندما استقال من منصبه بعد الفوز بدورى أبطال أوروبا فى كييف على حساب ليفربول.

أضاف زيدان: "لدى عقد هنا وأستمتع بما أقوم به، لكنك لا تعلم ما قد يحدث فى المستقبل، كل شيء يتغير بسرعة". وتابع: "أنا محظوظ لوجودى هنا مع هؤلاء اللاعبين فى هذا النادي، لذلك أستمتع كثيراً يوماً بعد يوم لأن هذا سينتهى يوماً ما مثلما حدث فى الماضي".

وتطرق زيدان للحديث عن بنزيما قائلا: "أريده أن يفوز بجائزة هداف الدورى بالتأكيد لكن هذا لا يعنى شيئاً، لن أقول من سيلعب مهما كانت رغبتى فى تتويج مجهوده معنا بهذه الجائزة".

وعن التتويج الأول بعد رحيل رونالدو قال زيزو: "الفضل يعود للفريق، لا ينبغى إهمال ما فعلوه هذا الموسم فى الدورى بعدما كانت الأمور معقدة للغاية، حيث قاتلنا حتى النهاية".

وعن مواجهة مانشستر سيتى فى دورى أبطال أوروبا قال زيدان: "أنا أدرب النادى الأفضل فى العالم، والمباراة مع السيتى ستكون معقدة للغاية، المحطة الأولى كانت صعبة، سنرى ما سيحدث فى العودة، علينا القتال حتى آخر ثانية".

وتفوق مانشستر سيتى على ريال مدريد بنتيجة 2-1 فى سانتياجو برنابيو بذهاب دور الـ16 لبطولة دورى أبطال أوروبا قبل توقف المسابقة فى مارس الماضي.