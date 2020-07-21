4 حيل ستجعلك تحقق أقصى استفادة من IOS 14 فور وصوله



كشفت شركة أبل عن iOS 14 والذي من المتوقع إطلاقه بالكامل في سبتمبر إلى جانب مجموعة iPhone 12، ولكن ليس عليك الانتظار حتى ذلك الحين لمعرفة الحيل التى يمكنك التعامل بها، حيث يتوفر بالفعل إصدار تجريبي، فيُجري التحديث بعض التغييرات الكبيرة على بعض السمات المميزة للنظام الأساسي للهاتف.



ووفقا لما ذكره موقع "techradar" فإنه من بين الأدوات الجديدة أدوات الترجمة وغيرها من الميزات المهمة والتي يمكنك التعرف عليها وكيفية التعامل معها.

1. إضافة أو إزالة الشاشات الرئيسية

تسمح أبل للمستخدمين الآن بإخفاء صفحات شاشتهم الرئيسية بشكل أساسي، يؤدي هذا أيضًا إلى إخفاء التطبيقات الموجودة على تلك الصفحات، ولكن لا تقلق، فهو لا يزيلها، بل يضيفها فقط إلى مكتبة التطبيقات.

اضغط مع الاستمرار على شاشتك الرئيسية للدخول، ثم اضغط على النقاط أعلى المرسى التي توضح عدد الشاشات، ومن هناك، يمكنك ببساطة تبديلها أو إيقاف تشغيلها.

2. تحقق من مكتبة التطبيقات الجديدة

إذا كنت تبحث عن تطبيق معين كان موجودًا على إحدى شاشاتك الرئيسية المخفية، فلا تحتاج إلى إظهاره وإعادة إخفائه بمجرد فتحه.

ويؤدى التمرير سريعًا جهة اليمين إلى فتح مكتبة التطبيقات، وهى طريقة جديدة لتنظيم تطبيقاتك في فئات، من هناك يمكنك تشغيل أي من التطبيقات التى تحتوى على رمز كبير بضغطة واحدة، أو فتح فئة من خلال الضغط على مربع من أربعة رموز أصغر، ومن هناك سيكون لديك الوصول إلى جميع التطبيقات بالداخل.

3. جرب تطبيق الترجمة الجديد

تطبيق الترجمة الجديد من أبل هو إضافة جديدة مفيدة توفر الترجمة على الجهاز، مما يعني أنه لا يحتاج إلى الاتصال بالإنترنت حتى يكون قادرًا على العمل، وهو بديل إذا قمت بوضع جهازك في وضع الطائرة أو تعطيل البيانات لتجنب رسوم البيانات، فما عليك سوى إدخال العبارة التي اخترتها، وتحديد لغتك المطلوبة، وستظهر العبارة المترجمة.

4. ترجمة صفحة ويب في Safari

فى حين أن هذا غير متاح حاليًا في الإصدار التجريبي، إلا ستتمكن قريبًا من ترجمة صفحات الويب بالكامل في Safari بضغطتين فقط.

ابحث عن موقع الويب الذي تريد ترجمته، ثم اضغط على الزر "AA" على يمين شريط البحث، إذا كان الموقع مدعومًا، فسيوفر فرصة للترجمة.