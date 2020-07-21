الزراعة تنفذ جولة ميدانية لمستودعات ومخازن الاعلاف في جنوب القطاع

غزة-الرأي

نفذت لجنة مراقبة الاعلاف بوزارة الزراعة جولة ميدانيةعلى مستودعات ومخازن ومصانع الاعلاف في جنوب قطاع غزة.

وخلال الجولة تم اطلاع اصحاب المستودعات والمخازن التي وضعتها وزارة الزراعة لاستيراد الأعلاف،كما تم إمضاء تعهدات للشركات الموردة للأعلاف على اقرار يتضمن معايير تضمن سلامة وجودة منتج الأعلاف من حيث مطابقة العلف للمواصفات الفلسطينية القياسية، وتوفير مخازن وبركسات وأكياس وفق شروط ومعايير تحافظ على سلامة العلف.

و تأتي هذه الجولات لخدمة قطاع مربين الثروة الحيوانية في قطاع غزة للحفاظ على سير عملية التربية ولضمان وصول أعلاف لدى المربين ذات مواصفات جيدة .