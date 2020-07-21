النيابة العامة تعقد اجتماعا للنهوض بجودة العمل الادراي

غزة-الرأي

عقدت إدارة التفتيش القضائى والمكتب الفني ودائرة الحاسوب بالنيابة العامة لقاء مع القانونين ورؤساء أقسام السكرتاريا بالنيابات الجزئية للنهوض بجودة العمل الإداري وحسن تنظيم سير الملف الجزائي وتوحيد آليات الإدخال وفق برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني خاصة في مذكرات الحفظ للملف بشكل منظم ودقيق والذي يحقق رقابة عالية على تفاصيل الإجراءات الجزائية الامر الذى يساهم بسرعة اجراءات التقاضي وسلامة أرشفة الملفات الجزائية وسرعة الوصول إليها .

بدوره، أكد المستشار يحيى الفرا رئيس ادارة التفتيش القضائي على عناصر التدقيق والمراجعة للملفات وتنظيمها وترتيبها قبل الاعتماد النهائي واحالتها للتفتيش القضائي والمكتب الفني للدراسة والاعتماد النهائي .

من جهتها ،شرحت م رابحة القهوجي التفاصيل العملية والتحديثات المتطورة التي تم ادخالها على البرنامج الالكتروني بما يحقق مصلحة العمل وخدمة جمهور المتعاملين .