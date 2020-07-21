مرور خانيونس تشارك في يوم دراسي حول حوادث السير

غزة-الرأي

شاركت شرطة مرور محافظة خان يونس السبت في يوم دراسي حول حوادث السير على طريق صلاح الدين عقدته نقابة المهندسين بمحافظة خان يونس بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والشعبية والأهلية ذات العلاقة.

بدوره، قدم الرائد أنور السيقلي نائب مدير شرطة مرور خان يونس ورقة بحثية تضمنت شرحاً مفصلاً لإحصائيات حوادث السير على طريق صلاح الدين في خان يونس بدءاً من عام 2010 وحتى وقتنا الحالي، موضحاً أنواع تلك الحوادث وأسبابها وخاتماً بمقترحات وحلول للحد منها.

من جانبه، طالب المقدم مازن العصار مدير شرطة مرور خان يونس الجميع بالوقوف عند مسؤولياته للحد من تلك الحوادث ، وفى ختام اليوم تم الاجابة عن كافة استفسارات وأسئلة الحضور.