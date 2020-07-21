وزارة العمل تستقبل وفداً من نقابة أخصائي المكتبات الفلسطينية

غزة-الرأي

استقبلت وزارة العمل ممثلة بمديرعام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب وفداً من نقابة أخصائي المكتبات الفلسطينية ويمثله أ. سامي أبوحرب رئيس النقابة وأ. رشاد أبوجامع أمين سرالنقابة وعدد من الموظفين، بحضور مدير دائرة المتابعة والإشراف المهني م. أحمد النجار وأكرم غبن مدير دائرة التطوير والتنظيم المهني.

وهدفت الزيارة إلى إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين لتدعيم أواصر التعاون المشترك بين الطرفين فيما يتعلق بعقد دورات قصيرة لخريجي المكتبات تساهم في تطوير المهارات الحياتية من جانب، و تعزيز خلق فرص عمل لخريجي المكتباتمن جانب اخر .

بدوره، رحب أ. عبد الله كلاب بالتعاون المشترك مع نقابة المكتبات العامة بقطاع غزة مشيدا بالدور البارز التي تقدمه النقابة بخدمة الخريجين،مؤكدا على استمرارية التعاون بين الطرفين بما يُسهم في خدمة التدريب والتطوير لخريجي المكتبات العامة.

من جهته ، أعرب أ.أبوحرب عن شكره وإعجابه بمستوى الخدمات والقدرات التي تقدمها الإدارة العامة للتدريب المهني ومراكز التدريب المهني بمحافظات غزة.

