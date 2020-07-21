وكالة الرأي الفلسطينية إعلاميون يناقشون بلورة رؤية جديدة لمهرجان العودة الدولي للأفلام وكالة الرأي الفلسطينية "عطاء فلسطين" تعلن عن الفائزين بمسابقة كتابة القصص القصيرة لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تكرم الناجحين في الثانوية العامة من أبناء موظفيها وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المالية تجدد اتفاقيتها مع الجامعة الاسلامية وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف الشمال يتفقد المخيم القرآني لتحفيظ القران بمسجد أبي حنيفة وكالة الرأي الفلسطينية واقع عمال غزة..كورونا يزيد الطين بلة (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع خــروف "عقيقة" عـلى عـائلات مستورة بغـزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة ينظم ورشة عمل حول "العودة الأمنة للمدارس" وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بأوقاف رفح يعقد اجتماعًا مع ممثلي الدعوة المجتمعية بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف يبحث مع الادارة العامة للزكاة ملفات لجان غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل تستقبل وفداً من نقابة أخصائي المكتبات الفلسطينية

19 تموز / يوليو 2020 11:44

1
1

غزة-الرأي

استقبلت وزارة العمل ممثلة بمديرعام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب وفداً من نقابة أخصائي المكتبات الفلسطينية ويمثله أ. سامي أبوحرب رئيس النقابة وأ. رشاد أبوجامع أمين سرالنقابة وعدد من الموظفين، بحضور مدير دائرة المتابعة والإشراف المهني م. أحمد النجار وأكرم غبن مدير دائرة التطوير والتنظيم المهني.
وهدفت الزيارة إلى إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين لتدعيم أواصر التعاون المشترك بين الطرفين فيما يتعلق بعقد دورات قصيرة لخريجي المكتبات تساهم في تطوير المهارات الحياتية من جانب، و تعزيز خلق فرص عمل لخريجي المكتباتمن جانب اخر .
بدوره،  رحب أ. عبد الله كلاب بالتعاون المشترك مع نقابة المكتبات العامة بقطاع غزة مشيدا بالدور البارز التي تقدمه النقابة بخدمة الخريجين،مؤكدا على استمرارية التعاون بين الطرفين بما يُسهم في خدمة التدريب والتطوير لخريجي المكتبات العامة.
من جهته ، أعرب أ.أبوحرب عن شكره وإعجابه بمستوى الخدمات والقدرات التي تقدمها الإدارة العامة للتدريب المهني ومراكز التدريب المهني بمحافظات غزة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يناقشون بلورة رؤية جديدة لمهرجان العودة الدولي للأفلام

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟