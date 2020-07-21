وزارة العمل تنفذ زيارات تفتيشية لبعض المنشآت

غزة-الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال قسم التفتيش وحماية العمل بمديرية عمل محافظة رفح وبمشاركة الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل زيارات تفتيشية لبعض المنشآت الخطرة كالمخابز للتأكد من استيفاء شروط السلامة والصحة المهنية وظروف بيئة العمل الآمنة، بالإضافة إلى زيارة شاليهات سياحية.

وتسعى هذه الزيارات إلى حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، والحفاظ على مقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر.

