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النقل والمواصلات تشارك بورشة عمل حول حوادث الطرق على شارع صلاح الدين

19 تموز / يوليو 2020 12:17

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غزة-الرأي

شاركت الإدارة العامة للطرق والمشاريع بوزارة النقل والمواصلات بورشة عمل حول حوادث الطرق على شارع صلاح الدين الرئيسي، ممثلة بالمهندس محمد سرور نائب مدير عام الإدارة وبحضور ممثلين عن شرطة المرور ووزارة الأشغال وعدد من البلديات وذلك في نقابة المهندسين فرع خانيونس.
وناقش المجتمعون الحالة المرورية على شارع صلاح الدين وأهم الأسباب التي تؤدي إلى حوادث الطرق الخطيرة باعتبار شارع صلاح الدين من أهم الشوارع في قطاع غزة الذي يربط جنوب القطاع بشماله، وكذلك دراسة الوسائل والتقنيات المتاحة لضبط الحالة المرورية.
وفي نهاية الورشة اتفق المجتمعون على عدة توصيات من أبرزها تفعيل ودعم برامج التوعية المرورية وتنفيذ وحماية القانون وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وكذلك تحويل مفترق التحلية إلى دوار ذو مواصفات عالمية.
وفي ختام اللقاء تم تكريم الجهات التي ساهمت وشاركت في هذه الورشة.
 

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