المالية: صرف رواتب "طموح 2" غداً

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح2).
وقالت إن الصرف سيكون عن شهر نيسان/ابريل، يوم غداً الاثنين في كافة فروع بنك البريد.
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19 تموز / يوليو 2020 12:44
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