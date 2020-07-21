المالية: صرف رواتب "طموح 2" غداً

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح2).

وقالت إن الصرف سيكون عن شهر نيسان/ابريل، يوم غداً الاثنين في كافة فروع بنك البريد.