إصلاح وتأهيل النساء يختتم مخيمًا صيفيًا للنزيلات

غزة-الرأي

اختتم قسم الإرشاد النفسي والرعاية الاجتماعية بمركز إصلاح وتأهيل النساء في مقر المركز غرب مدينة غزة، السبت، المخيم الصيفي الأول بعنوان: "مخيم الحُرية"، والذي سيستمر لمدة يومين متتاليين.

وتخلل المخيم العديد من الزوايا والأنشطة المختلفة التي تهدف لتنمية الجانب الفني والابداعي والرياضي وتعزز روح التنافس الايجابي لدى النزيلات.

واشتملت فقرات اليوم الأول للمخيم على الألعاب الرياضية وفنون الرسم التي تُساعد التفريغ النفسي وزاوية الأشغال اليدوية لاكتشاف إبداع النزيلات.

كما نظم القائمون على المخيم حفلة شواء ودروس دينية عن كيفية استقبال العشر الأوائل من ذي الحجة، وانتهى اليوم بجلسة سمر تخللها حكايات من السِيَر الشعبية.