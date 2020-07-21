بلدية جباليا النزلة تستخدم 2000 متر من البلاط في صيانة الطرق

غزة-الرأي

استخدم قسم صيانة الطرق في بلدية جباليا النزلة نحو 2000 متر مربع من بلاط الإنترلوك في أعمال صيانة لأكثر من 300 حفرة في شوارع وطرق المدينة خلال النصف الأول من العام، وذلك ضمن جهود البلدية لتأهيل الطرق وصيانتها وتسهيل حركة مرور السيارات والأفراد.



وأوضح رئيس قسم صيانة الطرق في بلدية جباليا النزلة م. مجدي عساف أن أعمال الصيانة تشمل قص وإزالة الأجزاء التالفة من الاسفلت، وإعادة رصفها، وفي بعض المناطق يتم ازالة بلاط السليكات التالف وإعادة رصفها، كما تشمل أعمال القسم، إنشاء المطبات، وإعادة رصف المناطق الهابطة، ورصف المناطق التي تنفذ فيها أعمال صيانة لشبكات المياه والصرف الصحي.

و أفاد المهندس عساف بأن قسمه استجاب خلال النصف الأول من العام لـ200 طلب وشكوى من المواطنين، حيث نفذ أعمال صيانة لبلاط المناهل والحفر أمام منازلهم.



وأكد عساف أن أولويات صيانة الطرق في المدينة تترب حسب عدد المواطنين والسيارات المارين منها، مؤكدا أن نقص كمية البلاط يبطئ من أعمال الصيانة في ظل حاجة العديد من الطرق للصيانة.