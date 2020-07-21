القضاء العسكري بغزة يتلف 34 شتلة بانجو

اتلفت هيئة القضاء العسكري 34 شتلة بانجو، و 4840 جرامًا، و30 جراماً من بذور النبتة، وهي عبارة عن أحراز في قضايا إتجار بالمواد المخدرة.
وياتي ذلك ضمن جهود الهيئة فى حماية المواطنين ، ومعاقبة المتامرين وقطع الطريق عليهم بتدمير الجيل
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19 تموز / يوليو 2020 01:08
غزة-الرأي
اتلفت هيئة القضاء العسكري 34 شتلة بانجو، و 4840 جرامًا، و30 جراماً من بذور النبتة، وهي عبارة عن أحراز في قضايا إتجار بالمواد المخدرة.
وياتي ذلك ضمن جهود الهيئة فى حماية المواطنين ، ومعاقبة المتامرين وقطع الطريق عليهم بتدمير الجيل
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