القضاء العسكري بغزة يتلف 34 شتلة بانجو

غزة-الرأي

اتلفت هيئة القضاء العسكري 34 شتلة بانجو، و 4840 جرامًا، و30 جراماً من بذور النبتة، وهي عبارة عن أحراز في قضايا إتجار بالمواد المخدرة.

وياتي ذلك ضمن جهود الهيئة فى حماية المواطنين ، ومعاقبة المتامرين وقطع الطريق عليهم بتدمير الجيل