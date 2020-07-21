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تعليم غرب غزة تُكرّم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بالثانوية العامة

19 تموز / يوليو 2020 01:48

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غزة-الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة؛ المتفوقين والناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2020، وذلك ضمن زيارة خاصة لكل متفوق في بيته نظمها قسم الإرشاد والتربية الخاصة مؤخراً، بحضور أ.محمد جواد الربعي رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة يرافقه رئيس شعبة الارشاد التربوي أ.محمد حمادة ومشرفا التربية الخاصة أ.سهيل أبوراس وأ.إيمان الحاج.

ووجه أ.الربعي تحية خاصة للطلبة المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة ناقلاً لهم تحيات د.عبد القادر أبوعلي مدير التربية والتعليم غرب غزة ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في مستقبلهم.

وأكد أن مديرية تعليم غرب غزة برغم ما تمر به من ظروف قاسية إلا أنها حريصة على القيام بدورها ومتابعة وتعليم الطلبة ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة والاستمرار بتنفيذ مختلف البرامج في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة هم ذوي الهمم العالية وفرسان الإرادة لأنهم تخطوا الصعاب وتحدوا إعاقتهم وتفوقوا وحصلوا على أعلى الدرجات في امتحانات الثانوية العامة.

من جهتهم، عبر ذو الطلبة عن فرحتهم وتقديرهم لهذه الزيارة القيمة التي تنم عن اهتمام مديرية التربية والتعليم غرب غزة لهذه الفئة.

هذا وقد قدم وفد المديرية شهادات شكر وتقدير وتهنئة بالنجاح للطلبة أصحاب الهمم العالية وفرسان الإرادة.

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