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تعليم الشمال يختتم دورة تحكيمية في القانون الدولي لكرة تنس الطاولة

19 تموز / يوليو 2020 02:03

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غزة-الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بالتعاون مع مركز شباب الزمالك الفلسطيني، دورة تحكيمية في القانون الدولي لكرة تنس الطاولة، والتي شارك فيها (20) معلمة من معلمات التربية الرياضية في المديرية

وحضر الاختتام المدير الفني أ. موسى شهاب، و رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. أسماعيل البياري، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب، ومشرفة التربية الرياضية أ. أمل أبو فول، ومسؤولة ملف المرأة في المركز أ. نيفين المدهون ،ومشرف النشاط الرياضي أ. مروان الخالدي، ومثل مركز شباب الزمالك الفلسطيني د. أحمد الأسطل رئيس المركز، ونائب رئيس المركز د. معمر الفرا، وعضو مجلس الإدارة رئيس اتحاد كرة القدم بالمنطقة الجنوبية أ. أشرف الددا.

بدوره،  توجه أ. شهاب في كلمته بالشكر للقائمين على إدارة مركز شباب الزمالك الفلسطيني، لما بذلوه من جهد في إنجاح هذه الدورة، داعياً إلى مزيد من التعاون المشترك، لخدمة الرياضة الفلسطينية عموما، والرياضة المدرسية على وجه الخصوص.

من جهته ، أعرب د. أحمد الفرا عن استعداد مركز الزمالك للتعاون المثمر مع مديرية التربية والتعليم في شمال غزة لتطور الأنشطة الرياضية في المدارس عبر رفدها بما يلزم لتحقيق هذه الغاية.

وفي الختام تم توزيع الدروع التقديرية، والشهادات على المشاركين في الدورة.

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