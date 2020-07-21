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وزارة التعليم تُكرّم أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة

19 تموز / يوليو 2020 02:07

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غزة-الرأي

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي ولجنتها الاجتماعية أبناء موظفي وزارة التعليم الناجحين في الثانوية العامة للعام 2020.

وشارك في الحفل وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت، والوكيل المساعد للتعليم العالي الدكتور أيمن اليازوري، والوكيل المساعد لوزارة الثقافة الأستاذة أميرة هارون، ورئيس اللجنة الاجتماعية الأستاذ فطين البنا، وحضور طاقم الوزارة.

وقدّم الدكتور ثابت التهنئة للطلبة متمنياً لهم النجاح والتفوق دوماً وتحقيق طموحاتهم وخدمة وطنهم، كما قدّم التهنئة والشكر لأولياء أمور الطلبة من الزملاء والزميلات العاملين بالوزارة والذين كان لديهم الحرص على تفوق أبنائهم.

وتحدث الدكتور ثابت عن سير امتحانات الثانوية العامة ودور الوزارة في إداراتها وتنفيذها بكل دقة واحترافية، لافتاً إلى أن النتائج هذا العام أفضل من الأعوام السابقة وهناك تقدم على مستوى نسبة النجاح والأوائل في محافظات قطاع غزة في مختلف الفروع العلمي والأدبي والشرعي والمهني، مقدماً الشكر والتقدير لجميع من ساهم في هذا الإنجاز.

من جهته أشاد الدكتور اليازوري بالطلبة الناجحين بشكل عام و طلبة أبناء وزارة التعليم على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن التكريم له أصل في عقيدتنا ، حيث التكريم يأتي لكل مجتهد ومتفوق وتقديراً لثمرة عقله وتميزه، موضحاً أن طلبتنا أبدعوا وحققوا الإنجاز في العلم والتعليم لذلك يستحقون التشجيع لمواصلة التفوق والتميز لمستقبلهم ومستقبل وطنهم.

بدورها أكدت الأستاذة هارون أن الاحتفال بطلبة الثانوية العامة دوماً هو عرس وطني به لمسات من الأمل والتوفيق والحب والنجاح الذي هو الرأي الصائب والتخطيط السليم والمثابرة، مقدمة التهاني لكل الناجحين وخصت بالذكر أبناء العاملين في الوزارة.

وأشادت هارون بدور وزارة التعليم في تنظيم امتحانات الثانوية العامة بكل اقتدار ونجاح وصولاً لإعلان النتائج ، لافتة إلى أن الوزارة تقدم الجهود الكبيرة لخدمة العملية التعليمية ، فنشاهد المبادرات المتنوعة والتعليم الالكتروني، ومؤخراً التقدم في نتائج الثانوية العامة.

بدوره أوضح البنا أن حفل التكريم أبناء العاملين من اللجنة الاجتماعية والوزارة ، يأتي لنعبر لزملائنا عن صدق المحبة وعظيم الإخوة وتقديم الشكر لهم لأنهم ربوا وأحسنوا التربية وها هي ثمار جهدهم تظهر بتميز الأبناء وتفوقهم رغم مختلف الظروف، كما يأتي الحفل لنكرم الطلبة ونفرحهم في ظل أفراح الثانوية العامة في النجاح والتميز.

من جهتها تحدثت الطالبة شيماء فؤاد الأسمر كلمة نيابة عن الطلبة حيث قدمت خلالها الشكر لأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والوزارة على رعايتهم مؤكدة استمرار نهج النجاح والتميز والطموح نحو المستقبل.

يشار إلى أنه جرى خلال الحفل أيضا تكريم أبناء العاملين في وزارة الثقافة من الناجحين في الثانوية العامة.

ويأتي الحفل تحت رعاية مؤسسة يومانتير الفرنسية(Humani’Terre) حيث تم تقديم هدية لكل طالب.

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