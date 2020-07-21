وكالة الرأي الفلسطينية إعلاميون يناقشون بلورة رؤية جديدة لمهرجان العودة الدولي للأفلام وكالة الرأي الفلسطينية "عطاء فلسطين" تعلن عن الفائزين بمسابقة كتابة القصص القصيرة لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تكرم الناجحين في الثانوية العامة من أبناء موظفيها وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المالية تجدد اتفاقيتها مع الجامعة الاسلامية وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف الشمال يتفقد المخيم القرآني لتحفيظ القران بمسجد أبي حنيفة وكالة الرأي الفلسطينية واقع عمال غزة..كورونا يزيد الطين بلة (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع خــروف "عقيقة" عـلى عـائلات مستورة بغـزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة ينظم ورشة عمل حول "العودة الأمنة للمدارس" وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بأوقاف رفح يعقد اجتماعًا مع ممثلي الدعوة المجتمعية بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف يبحث مع الادارة العامة للزكاة ملفات لجان غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تشرف على الاستعدادات لموسم الأضاحي وتنظيم عمل المسالخ

19 تموز / يوليو 2020 02:14

1
1

غزة-الرأي

اشرفت وزارة الزراعة الفلسطينية، على الاستعدادات الجارية لموسم الأضاحي وتنظيم عمل المسالخ بالخصوص، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة، برفقة عدد من المدراء والمختصين بالوزارة، لعدد من مزارع المواشي والمسالخ شمال قطاع غزة.

وتوقعت وزارة الزراعة أن يستهلك موسم ذبح الأضاحي هذا العام نحو ( 12 ألف رأس) من العجول والأبقار و(30 ألف رأس) من الأغنام، علماً أن الكميات المذكورة متقاربة جداً للكميات المستهلكة الموسم الماضي.

يذكر أن الادارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، شرعت في عملية تنظيم عمل المسالخ في محافظات قطاع غزة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمنع الذبح العشوائي، ولدرء المكاره الصحية الناتجة عن عملية الذبح داخل المدن والمناطق الفلسطينية

ويأتي تنظيم وزارة الزراعة لعمل المسالخ، ضمن لجان مشتركة بينها وبين وزارة الحكم المحلي، والبلديات والمباحث الزراعية، حيث جرى الاتفاق على الشروط الواجب توفرها في المسالخ المراد الذبح بها خلال فترة عيد الأضحى.

وفي السياق، أثنى وكيل الزراعة على سرعة استجابة تجار وأصحاب أحواش المواشي، لتعليمات الوزارة بضرورة تطوير عمل المسالخ الخاصة بذبح الأضاحي داخل أحواشهم، مشيراً إلى أنه شاهد خلال الجولة جزء كبير من الاهتمام والالتزام بإجراءات الوزارة والمواصفات والشروط الصحية التي وضعتها لتنظيم عملية الذبح وما بعدها.

وأكد القدرة، على أن من الأهمية بمكان طمأنة المواطنين وأصحاب المؤسسات والجمعيات الخيرية على سلامة الإجراءات أثناء ذبح أضاحيهم، منوهاً إلى أنه حتى بعد عملية الذبح يجب الاطمئنان على كيفية حفظ الأضاحي وضمان توزيعها مبردة حتى لا تفسد وتتلف، على حد تعبيره.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يناقشون بلورة رؤية جديدة لمهرجان العودة الدولي للأفلام

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟