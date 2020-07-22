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"الأشغال" تتفقد أعمال المحاجر الصحية المتنقلة في دير البلح

20 تموز / يوليو 2020 10:47

"الأشغال" تتفقد أعمال المحاجر الصحية المتنقلة في دير البلح

غزة- الرأي

نفذ وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي يوسف سرحان،  جولة  تفقدية للأعمال الإنشائية لوحدات صحية متنقلة مزودة بكافة وسائل الراحة؛ يتم تجهيزها في منطقة دير البلح، شارك في الزيارة لفيف من المدراء العامين بالوزارة .
واطلع وكيل الوزارة م. سرحان على أعمال التجهيز الكرفانات الصحية المتنقلة، وتهيئة مكان الحجر الصحي والمساحات الإنشائية في المكان، إضافة إلى تجهيزات البنية التحتية لأماكن ( الكرفانات).
وأكد م. سرحان على أن العمل يتواصل من أجل الانتهاء من تجهيز حوالي (186) وحدة متنقلة تستخدم للحجر الصحي، وهي مجهزة ومهيئة حسب التوجيهات الصحية وما يتناسب مع المحجورين .
وشدد م. سرحان على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية الاحترازية، وتنفيذ التوجيهات والتعليمات الحكومية من أجل مواجهة هذا الوباء والحفاظ على مجتمعنا آمن من هذا الوباء.

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