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النائب العام: قانون "الصلح الجزائي" قلل من تكدس النظارات بـ "النزلاء"

20 تموز / يوليو 2020 11:53

النائب العام: قانون "الصلح الجزائي" قلل من تكدس النظارات بـ "النزلاء"
النائب العام: قانون

غزة- الرأي

أكد النائب العام في قطاع غزة المستشار ضياء الدين المدهون، أن تفعيل قانون  "الصلح الجزائي" حقق أربع أهداف مهمة، منها تقليل  من  تكدس النظارات بالنزلاء و تقليل أعداد الموقفين من خلال انهاء ملفاتهم بانقضاء الدعوى الجزائية عبر قانون الصلح الجزائي والإفراج عنهم.

 وقال النائب العام أن قانون الصلح الجزائي  حقق  الردع العام والخاص بايقاع العقوبة بحق المتهمين فورا بعد اتهامهم بارتكاب الفعل المجرم، وذلك بتغريمهم بدلاً من الانتظار لسنوات للمحاكمة، فيشكل عقابهم الفوري بدفع الغرامة رادعا لهم ولغيرهم".

وأكد أن هذه السياسة حققت استقرارا مجتمعيا بعد المصالحة بخلاف استمرار القضية في المحاكم إذ "تبقى النفوس مشحونة"، والهدف الرابع تقليل عدد القضايا المودوعة لدى المحاكم، في اتجاه ان تهتم المحاكم في القضايا الاكثر خطورة.

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